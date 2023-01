“Vamos a organizar una huelga de sexo”: mujeres protestan por demoras en construcción de vía

Dicen que llevan nueve años esperando que entreguen la vía Junín- Barbacoas, en Nariño. No es la primera vez que recurren a la huelga de ‘piernas cruzadas’.

La comunidad afirma que de los 56 kilómetros que conforman la vía Junín- Barbacoas faltan por construir 8 kilómetros.

En medio de la indignación, un grupo de mujeres advirtió que se abstendrían de tener relaciones sexuales con sus esposos hasta que entreguen la vía. Este tipo de protesta, dicen ellas, ya les había funcionado.

"La verdad es que estamos en pie de lucha para volver a organizar una huelga de sexo, porque creo que no es justo que por una entidad se pare una obra de gran importancia", afirma Rubí Cabezas, lideresa de la Fundación Piernas Cruzadas.

Esta particular protesta ya se había registrado nueve años atrás para exigir que comenzara la construcción de la vía. Según las mujeres, la manifestación surgió efecto en su momento, por lo que están dispuestas a repetirla para que la obra sea finalizada.

Representantes de la Fundación Piernas Cruzadas afirman que el responsable del tramo faltante es el Instituto de Desarrollo de Antioquia, IDEA, y no han recibido respuesta de su parte, pese a varios derechos de petición interpuestos.

Por su parte, el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, que trabaja un trayecto de la obra, espera en el 2020 finalizar la parte que les corresponde.

El acalde de Barbacoas, Adams Rincón, explicó que tener la vía significa conectarse con el contexto nacional: “Tenemos el tema de conectividad que nos va a permitir la competitividad de la producción", enfatizó.

Este importante corredor vial comunica a los municipios que conforman el triángulo de Telembí con Pasto.