"Vamos a tener justicia, a reparar víctimas y saber la verdad": presidenta de la JEP

En entrevista, Patricia Linares habló sobre cómo actuará el tribunal especial y la importancia de la exactitud en el proceso de justicia restaurativa.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué comienza a hacer la JEP con la información de casos sensibles durante el conflicto?

Patricia Linares: Nosotros vamos a actuar en la forma más rápida posible, pero siempre atenidos al marco constitucional y legal y siempre garantizando los derechos de todos los sujetos procesales, pero especialmente de las víctimas.

J.R.V.: El general Mario Montoya es el uniformado de mayor rango en acogerse a la JEP, pero, al mismo tiempo, su abogado ha dicho que no va a ir a reconocer nada. ¿Qué va a pasar en ese caso?

P.L.: Yo no me puedo pronunciar sobre casos específicos. El general Montoya, en efecto, anunció que se acogía a la JEP y vinieron sus abogados con el acta de compromiso. Ya se comenzó el trámite en la sala de definiciones jurídicas.

J.R.V.: ¿Cómo le va a garantizar la JEP a los ciudadanos que no hay una burla al país y a la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad?

P.L.: El país ha vivido más de medio siglo de guerra interna y los niveles de impunidad frente a estos temas son del 90%, no hay castigo. La comunidad de naciones ha venido construyendo estos modelos en los que se admite que muchas veces, por lo grueso de la confrontación, no se va a tener una justicia perfecta, que es el ‘ojo por ojo’, sino que vamos a tener un tipo de justicia en el que se va a reparar a las víctimas. Vamos a tener verdad plena. Usted vaya a cualquier región del país y hable con cualquier víctima y siempre le van a decir que quieren saber la verdad: ‘yo quiero saber por qué mataron a mi hijo, yo quiero saber por qué lo desparecieron, yo quiero que sepan que mi hijo no era un guerrillero -en caso de falsos positivos- ‘. Eso aliviano los espíritus, eso repara.

J.R.V.: ¿Cómo va el análisis de la situación de Jesús Santrich?

P.L.: La sección tiene hasta 120 días para pronunciarse y están cumpliendo con los tiempos.

J.R.V.: Con la aprobación del procedimiento de la JEP fue claro que se impuso el nuevo gobierno que no está de acuerdo con esa filosofía de justicia restaurativa, ¿cómo va a operar la JEP con esta realidad política?

P.L.: Yo empezaría por decirle que nosotros somos jueces y los jueves cumplen la Constitución y la ley. En el ámbito político pues los políticos actúan y cambian las leyes. Seguramente habrá propuestas de cambio desde el partido del señor presidente electo y sus bancadas. Ellos tienen el derecho de plantear todo lo que quieran dentro de los cauces democráticos.

J.R.V.: ¿Cómo garantizar que los casi 7.000 militares, policías y guerrilleros que vienen aquí a la JEP cumplan y paguen una pena?

P.L.: El país le apostó durante medio siglo a la justicia retributiva y tenemos unos niveles de impunidad vergonzosos. Nos quedamos en esa dimensión o nos pasamos a un modelo de justicia en el que habrá sanciones, habrá castigo, habrá verdad, habrá reapariciones o penas más flexibles, pero también ofreciendo a estas personas que dieron el paso en la negociación tener una posibilidad de reinserción a la sociedad. Hay que valorar lo que está pasando, hay que valorar que las FARC se desarmaron en serio. Las armas fueron entregadas en un monitoreo muy riguroso de Naciones Unidas y las cifras muestran el efecto del desarme de las FARC. Tuvimos por fin unas elecciones tranquilas, sin muertos. Tenemos un Hospital Militar que no está recibiendo heridos de guerra. Entonces: ¿qué preferimos como sociedad? ¿Un sistema retributivo que aumenta sus penas cada vez más y no llega al castigo porque no es efectivo ese modelo, o le damos esa oportunidad al país?

J.R.V. El nuevo gobierno dice que no puede ser posible que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad estén en el Congreso sin antes haber pasado por el cedazo de esa justicia.

P.L.: Que, si participan en política, pues es que así lo acordaron. Y lo acordaron así porque un modelo de estos supone que usted deje las armas, ya que como Estado no permitimos que quiera cambiar las cosas de forma violenta, pero le ofrecemos la posibilidad la oportunidad de lograr su cometido a través del ejercicio de la política.

J.R.V.: ¿Usted es consiente que para el nuevo gobierno esta justicia favorece a guerrilleros que cometieron delitos graves?

P.L.: Nosotros invitamos al presidente electo para que conversáramos sobre sus inquietudes. Estamos en plena disposición, si ellos lo consideran, de resolver inquietudes y de contestar sus dudas frente a nuestra experiencia en estos meses. Y, también, comentarles con todo respeto que estamos cumpliendo con nuestra tarea. Que hay cambios a futuro es algo que es admisible en cualquier estado democrático, vamos a ver qué pasa.