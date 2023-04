Vándalos le tomaron el pulso a Claudia López en retorno de protestas

Fuerza pública intervino en cuatro de las veinte manifestaciones que tuvieron lugar en Bogotá. Minuto a minuto de la jornada.

Este martes se reactivaron las protestas contra el gobierno de Iván Duque con marchas y bloqueos en varias ciudades.

En Bogotá, la Policía enfrentó con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y chorros de agua a encapuchados que lanzaron piedras y generaron destrozos.

La movilización congeló el tráfico en varios puntos de la capital, epicentro de las protestas. Antes de caer la noche, los manifestantes hicieron sonar cacerolas y los uniformados bregaban para restablecer el orden en el centro de la ciudad.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Bogotá Claudia López denunció los disturbios protagonizados por "una minoría de encapuchados".

En todo el país se registraron 165 actividades, entre marchas, concentraciones y bloqueos, con un saldo de 94 personas arrestadas, la mayoría en la capital, detalló a medios el director nacional de la Policía, Óscar Atehortúa. Diez de los 11 heridos son uniformados, agregó.

Además, 11 estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, sufrieron daños.



Minuto a minuto



9:00 p.m.: Vándalos arrancan adoquines y provocan otros daños sobre la carrera Séptima, en el centro de Bogotá.

8:00 p.m.: Se presentan desórdenes en la Plaza de Bolívar. El Escuadrón Móvil Antidisturbios interviene.



Así está la Plaza de Bolívar a esta hora, luego de enfrentamientos entre encapuchados y Esmad - https://t.co/7TBT12hNGn#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/MS3NvxCZqR — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) January 22, 2020

7:30 p.m.: A pocas cuadras del lugar donde Claudia López resalta que la mayoría de las marchas fueron pacíficas, encapuchados se enfrentan al Esmad. Se registran varios daños sobre la avenida Jiménez.

7:00 p.m.: Claudia López se refiere a la jornada de protestas y sostiene que “el balance de hoy es de aprendizajes”.

Y agrega: “poco a poco tenemos que lograr que lo que brille en las manifestaciones sean los reclamos legítimos de los colombianos”.

Según la alcaldesa de Bogotá, ocho personas resultaron heridas en las manifestaciones, pero ninguna de gravedad.

6:20 p.m.: Avanza una movilización por la calle 80 con avenida Boyacá. Se generan afectaciones por la calzada mixta en sentido oriente - occidente.

5:45 p.m.: Protestantes realizan un cacerolazo en la Plaza de Bolívar.



Inicia cacerolazo convocado por centrales obreras en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Cientos de personas se expresan al unísono.



El minuto a minuto de la jornada de #ProtestasEnColombia aquí >> https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/HkToz5o8iw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

5:30 p.m.: Estas son las estaciones de Transmilenio que no prestan servicio debido a las manifestaciones en Bogotá.



#ProtestasEnColombia Debido a las movilizaciones en Bogotá, estas estaciones de TM no están prestando servicio:



📍 Biblioteca Tintal

📍Patio Bonito

📍Transversal 86

📍Mandalay

📍Av. Américas – Av Boyacá

📍Pradera

📍Marsella

📍Portal Américas



Más detalles https://t.co/wWkLcvjzFc — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) January 21, 2020

5:15 p.m.: Alcaldía de Bogotá entrega balance: 47 personas han sido trasladadas al Centro de Traslado por Protección.

5:00 p.m.: Encapuchados se enfrentan al Esmad, que lanza gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en la avenida Jiménez con carrera Séptima. Vándalos quemaron llantas e hicieron barricadas.



#ProtestasEnColombia Graves enfrentamientos se presentan a esta hora en la avenida Jiménez con carrera Séptima >>> https://t.co/wWkLcvjzFc pic.twitter.com/cnvvo5tKzf — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) January 21, 2020

4:45 p.m.: Madres gestoras de paz dan ejemplo y abrazan a manifestantes en su paso por la carrera Séptima con calle 26.



#ProtestasEnColombia Madres gestoras de paz abrazan a manifestantes en su paso por la carrera Séptima con calle 26, en Bogotá >>> https://t.co/v7DcmxWw8Q



Vía @NCBogota pic.twitter.com/VqxYE0wBd5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

4:15 p.m.: Madres gestoras de paz marchan hacia la Plaza de Bolívar.



“Me interpongo para que no se agredan”: madre gestora de paz, miembro del ‘cordón de vida’, para evitar enfrentamientos durante las manifestaciones - https://t.co/wWkLcvjzFc

#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/MJCByvBdNF — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) January 21, 2020

4:00 p.m.: Manifestantes, que estaban en Los Héroes, se movilizan hacia la calle 76 con avenida Caracas. Se presentan disturbios en este sector.

3:40 p.m.: Encapuchados y Esmad se enfrentan en el barrio Mandalay, localidad de Kennedy.

3:25 p.m.: Manifestantes bloquean sector de Los Héroes y Esmad aparece para dispersarlos.



#LoÚltimo Enfrentamientos entre manifestantes y autoridades a la altura de la estación Banderas - https://t.co/6i7ID6Be72#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/WAX21FVzUl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

3:15 p.m.: Vándalos dañaron las estaciones de Transmilenio: Salitre - El Greco, El Tiempo y Maloka.

3:06 p.m. Ciudadanos ayudan a desbloquear vías para recuperar la movilidad. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, resaltó este “ejemplo de cultura ciudadana”.



"A lo largo de la avenida Boyacá, los vecinos ayudan a recuperar la movilidad en sus vías. Ejemplo de cultura ciudadana", resalta el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez



Minuto a minuto #ProtestasEnColombia -> https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/g0fX1RjZkm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

2:57 p.m. alcaldesa informa que en la capital se han realizado 18 movilizaciones y que “solo en 2 casos, Suba y Banderas, intervino la Policía por minorías de encapuchados violentos”.



Hemos trabajado desde las 4:30am para garantizar ajustes de movilidad por 18 manifestaciones pacíficas de mayoría de ciudadanos.



Solo en 2 casos, Suba y Banderas, intervino la Policía por minorías de encapuchados violentos.



4pm empieza marcha hacia Plaza de Bolívar y cacerolazo pic.twitter.com/z0BuaVxhMW — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 21, 2020

2:44 p.m. Se reporta movilización por la calle 28 con carrera 13 en sentido occidente – oriente que afecta carril mixto.



Avanza la manifestación #AEstaHora por la calle 28 con carrera 13, sentido occidente - oriente, afectando el carril mixto.



Autoridades acompañan. pic.twitter.com/wLnVbPNb6k — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2020

2:24 p.m. Se reanuda paso vehicular en el carril norte - sur de la carrera Séptima con calle 60 donde manifestantes se movilizaron con destino al Parque Nacional.



#LoÚltimo Se presentan algunos bloqueos frente a la Universidad Javeriana. Manifestantes se dirigen al Parque Nacional - https://t.co/6i7ID6Be72#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/FHnJE1NGE0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

1:56 p.m. Luego de agotar protocolos de diálogo, agentes disolvieron a los manifestantes con gases lacrimógenos.



#LoÚltimo



Con gases lacrimógenos, tras agotar protocolos de diálogo, Esmad disuelve bloqueos en la estación Banderas que tienen paralizado el Portal de Las Américas de Transmilenio >> https://t.co/JDrEwJirGw#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/6aA1k7A2AU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

1:36 p.m. Vandalizan buses de Transmilenio en inmediaciones de estación Banderas. Usuarios denunciaron que varios encapuchados rayaron articulados que se movilizaban por la avenida Américas.

Claudia López condenó estas acciones y señaló que "de continuar este tipo de acciones violentas y riesgosas", se aplicarán siguientes pasos del protocolo.



De continuar este tipo de acciones violentas y riesgosas para los propios manifestantes y toda la ciudadanía se aplicarán pasos 3 y 4 del Protocolo. pic.twitter.com/FAmh4elzQi — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 21, 2020

1:05 p.m. Mujer de la tercera edad solicita a integrantes del Esmad que permitan a manifestantes continuar con la movilización sobre la calle 26 en Bogotá.



#ProtestasEnColombia “El país está muy mal como va y ¿qué debemos hacer nosotros? Apoyar a nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro país. Les pido que nos dejen pasar en sana paz”, le dice esta mujer a integrantes del Esmad en Bogotá >> https://t.co/neSZAUSxDa pic.twitter.com/E0sa12Iczw — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) January 21, 2020

12:30 p.m. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, afirma que en ocho de nueve puntos de movilizaciones se ha reestablecido el orden a través del diálogo.



De 9 movilizaciones que se han presentado, restablecimos el orden, a través del diálogo, en 8 de ellas.

A esta hora continúan movilizaciones pacíficas en la Av. Villavicencio, 7ma. con 45 y 160 con Autopista.

Funcionarios y gestores de convivencia hacen acompañamiento.@Bogota pic.twitter.com/h8z4FPeuGD — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) January 21, 2020

Tránsito Bogotá informa que continúa afectación en carrera Séptima, a la altura de la calle 40 y 53. Por lo que señala las siguientes rutas alternas:



#AEstaHora afectación de la carrera 7 a la altura de la calle 40 y 53, en ambos sentidos, por manifestaciones en la zona.

Desvíos sugeridos:

• Tomar Av. Circunvalar, carrera 13 o carrera 19 al sur.

• Av. Circunvalar al norte desde la calle 26 o desde el Parque Nacional. pic.twitter.com/boGhtOp4e1 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2020

12:15 p.m. Transmilenio anuncia cierre de Portal Américas, además de estaciones de Tintal y Patio Bonito, por marchas.



#TMAhora (12:15 p.m.)



Por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la estación Transversal 86, se dejan de atender: 📍Portal Américas y estaciones Tintal y Patio Bonito pic.twitter.com/R6vCMX8yKH — TransMilenio (@TransMilenio) January 21, 2020

12:00 p.m. Grupo de protestantes bloquean carrera Séptima con calle 60. En ese punto se encuentran con marcha que llega desde el Parque Nacional.



#ProtestasEnColombia Grupo de manifestantes bloquea ambos carriles de la carrera Séptima con calle 60 >> https://t.co/neSZAUSxDa pic.twitter.com/KWleHYtO3P — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) January 21, 2020

11:43 a.m. El servicio se detuvo por las movilizaciones, donde manifestantes bloquearon la vía a la altura de la Ciudad de Cali.



#ProtestasEnColombia

Suspenden servicio de buses alimentadores en el Portal de Suba por las movilizaciones, que mantienen bloqueada la vía https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/2RLfWKIxNq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

11:31 a.m. Marchistas bloquean la calle 26. Salieron desde la Universidad Nacional y paralizaron el paso en ambos sentidos de la vía. Se dirigen hacia el aeropuerto El Dorado.



Manifestantes bloquean la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional. Se movilizan hacia el aeropuerto El Dorado https://t.co/Svf6WBswIw#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/m8UPnh1VQ5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

Una situación similar se reporta por la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali, donde marchistas se tomaron los dos costados.

11:15 a.m. El presidente Iván Duque condenó los actos vandálicos y bloqueos y afirmó que “una cosa es protestar pacífica y ordenadamente, según los lineamientos de las autoridades locales. Pero agredir a la Policía, agredir la infraestructura, bloquear el tráfico, afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad, esos son actos delincuenciales y ahí es donde tenemos que trabajar”.

10:55 a.m. Cuatro detenidos por vandalismo en Bogotá. Cinco policías resultaron heridos en los desmanes registrados en el portal de Suba. En la estación La Campiña se registran nuevas protestas.

La movilización avanza en el carril occidental de la avenida Suba, lo que ha dificultado el tráfico vehicular de particulares y Transmilenio.

Operarios de aseo llegaron hasta ese sector, donde levantaron los contenedores y recogieron las piedras que usaron encapuchados para bloquear la vía.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, reiteró que de las nueve concentraciones donde se aplicó el nuevo protocolo de la Alcaldía de Bogotá, solo en una fue necesaria la intervención de la fuerza pública.



De un total de 9 concentraciones donde se aplicó el nuevo protocolo, solo en una fue necesaria la intervención de Fuerza Pública. Hay 4 detenidos por actos de vandalismo.



Avanzan 3 marchas pacíficas en la Av Villavicencio/Autosur y Calle 160 con 9 y 7ma con calle 40 pic.twitter.com/M52Gc9H9DJ — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) January 21, 2020

10:42 a.m. Líder estudiantil hace llamado a marchas pacíficas. “Entendemos que de ello depende que la sociedad nos siga apoyando”, dijo José Cárdenas, que hace parte del comité del paro nacional.



#ProtestasEnColombia Líder estudiantil explica por qué regresan a las calles y hace llamado para que las movilizaciones se realicen en paz https://t.co/Mv5N7RjnS7 pic.twitter.com/efRMJTWxJn — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

10:10 a.m. Gestores logran habilitar paso en la carrera Séptima. Estudiantes se concentraron a la altura de Distrital y Javeriana, en medio de las marchas que se adelantan en diferentes sectores de Bogotá.

10:01 a.m. Bloquean la carrera Séptima, en la calle 40, cerrando el paso para carros en sentido norte-sur.



#LoÚltimo Bloquean la carrera Séptima, a la altura de la Distrital y la Javeriana, sentido norte-sur#ProtestasEnColombia https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/uMjnsfASFr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

9:38 a.m. Estudiantes de la Distrital bloquean la avenida Villavicencio. La manifestación se registró en la sede sur del claustro educativo.



Minuto a minuto de movilizaciones en Colombia: estudiantes de la Universidad Distrital bloquean la avenida Villavicencio#ProtestasEnColombia https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/R2gF3wonNq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

Sobre esa misma vía, a la altura de la autopista Sur, otro grupo de manifestantes bloqueó el paso vehicular.



Un grupo de manifestantes, con un plantón en la vía, mantiene bloqueado el paso en la avenida Villavicencio, a la altura de la autopista Sur#ProtestasEnColombia https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/UpcDb76KK1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

8:55 a.m. Hay seis manifestaciones activas en Bogotá. Tránsito compartió un mapa de los puntos donde se ha visto afectada la movilidad por las protestas en Bogotá.



⚠ A esta hora, se presentan movilizaciones de personas en los siguientes puntos y afectan el flujo vehicular. pic.twitter.com/gSytTRz0Ju — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2020

8:27 a.m. Transmilenio no presta servicio en San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa. Asimismo, inició desvíos en carrera séptima para buses duales a la altura de calle 40.

La empresa dijo respetar el derecho a la protesta, pero pidió a los manifestantes “a no afectar la movilidad de más de 2,5 millones de usuarios. Nosotros queremos llevarlos a su destino. #SaquemosATransmiDelParo”



En TransMilenio respetamos el derecho a la protesta y hacemos un llamado a no afectar la movilidad de más de 2.5 millones de usuarios.



Nosotros queremos llevarlos a su destino.#SaquemosATransmiDelParo — TransMilenio (@TransMilenio) January 21, 2020

Tránsito informó de otras manifestaciones sobre la carrera 7 con calle 170, sentido sur – norte.

8:00 a.m. Desmanes en la Suba dejaron tres policías heridos. También se reportó que una joven fue atendida en el sitio tras los enfrentamientos de encapuchados con uniformados.

Solo en este punto, según el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue necesaria la intervención de la Policía.

“Se han presentado bloqueos en Suba Campiña, Cra 10ma con 1 de Mayo, en la Y de Fontibón, en la 24 con cl 45 y en la Séptima con 40. El protocolo de diálogo se ha aplicado en todos los puntos restableciendo la movilidad”, sostuvo.



#LoÚltimo Desmanes en av. Suba, protagonizados por encapuchados, dejaron tres policías heridos



Algunos manifestantes intentaron detener agresión contra uniformados



Joven también resultó lesionada



Siga el minuto a minuto de las #ProtestasEnColombia https://t.co/Svf6WBswIw pic.twitter.com/HsRdzFxMDa — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

7:44 a.m. Manifestaciones en la Primero de Mayo con Caracas. Hay afectación de dos carriles del corredor en sentido oriente - occidente. También reportan bloqueo de una calzada en la calle 45 con carrera 24.

Además, hay manifestaciones en la avenida Ciudad de Cali, en el sector de Hayuelos.



Problemas de movilidad en la avenida Cali, en el sector de Hayuelos, por manifestaciones -> https://t.co/Svf6WBswIw#ProtestasEnColombia pic.twitter.com/FKWjPd7yr8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

7:27 a.m. Dos heridos deja acción de encapuchados en avenida Suba. Un policía y una joven fueron atendidos tras los enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, que intentaron bloquear la vía.

7:11 a.m. Encapuchados causan disturbios en la avenida Suba. El Esmad tuvo que intervenir luego de que desadaptados volcaran contenedores de basura en la vía y causaran daños.



Minuto a minuto: Esmad se enfrenta a encapuchados en la avenida Suba con transversal 91 https://t.co/4nHoqWrKfe #PrimeraEdición pic.twitter.com/XrvdrV9RcH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

También se empiezan a registrar trancones en Fontibón, debido a las protestas que hay en la calle 13 con carrera 92, sector conocido como la Y.

Asimismo, Tránsito informó de bloqueos en la carrera 7 con calle 40, sentido sur - norte, por manifestaciones en la zona.

7:03 a.m. Se restablece paso en la avenida Suba con transversal 91. La movilidad empezó a fluir con normalidad. La alcaldesa Claudia López dijo que en ese sector se agotaron los dos primeros pasos del protocolo.

6:48 a.m. Decenas de personas estaban con pancartas en la transversal 91. La mandataria dijo que gestores de convivencia intentan restablecer movilidad.

La mandataria hizo un llamado a los manifestantes para permitir que los ciudadanos se transporten, porque “habían anunciado hacer un plantón, no un bloqueo”.



Desde las 4:30am gestores de Convivencia y Secretaria de Gobierno han estado en el Portal de Suba y dialogado con manifestantes, que habían anunciado hacer un plantón, no un bloqueo de Transmilenio.



Ha transcurrido más de una hora. Es necesario dejar movilizar a los ciudadanos. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 21, 2020

6:09 a.m. Reportan movilización en la calle 13 con Cali. La manifestación, según Movilidad de Bogotá, se da en sentido occidente-oriente. En el Portal Suba sigue suspendido el servicio.

Manifestantes bloquearon la estación Campiña y decenas de usuarios aguardan a que la situación se normalice.

Movilidad informó de movilizaciones en la localidad de Fontibón.



#AEstaHora se reporta manifestación en la localidad de Fontibón en la Av. Calle 13 con Cali, sentido Occidente - Oriente.



Se sugiere tomar como desvíos:



Calle 22, Av. Esperanza, Calle 26 y Av. Boyacá. — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2020

Al parecer, según ciudadanos, manifestantes han quemado contenedores de basura sobra la calle 80 con avenida Cali.

5:55 a.m. En Soacha se han reportado bloqueos sobre la autopista Sur, en la estación de San Mateo.



Minuto a minuto: en estación de San Mateo, en Soacha, se presentan bloqueos intermitentes https://t.co/yqNEZK7rZ3 #PrimeraEdición pic.twitter.com/k7g3JCHhyq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

5:19 a.m. Cierre de portal Suba contempla retorno de articulados en la estación 21 Ángeles





#PrimeraEdición Suspenden operaciones del servicio de Transmilenio en el Portal de Suba >>> https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/yCKcWXX5Cr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2020

#TMahora (05:19 a.m.)



A la hora se cierra el Portal Suba por bloqueo ajeno a la operación a la altura de la Estación Campiña en ambos sentidos.



La flota troncal hace retornos en Estación 21 Ángeles. pic.twitter.com/JK9CzWJYzC — TransMilenio (@TransMilenio) January 21, 2020

