Vargas Lleras alcanzó mayoría en el Partido Conservador, pero continúa la división

Quienes prefieren la candidatura de Iván Duque dicen que el resultado no los obliga a respaldar al exvicepresidente.

Fueron 32 respaldos de congresistas del Partido Conservador los que obtuvo el candidato Germán Vargas contra 23 a favor de Iván Duque, lo que haría pensar que la totalidad de la bancada conservadora se iría con el exvicepresidente.

“Todos decidimos que con quien ganara iniciábamos los acercamientos para el acuerdo programático. De manera que hoy gana el Partido Conservador en una decisión política que si bien es cierto no es vinculante, la institucionalidad debe marchar en esa dirección”, indicó Efraín Cepeda.

Quienes están a favor de Iván Duque dicen que la división sigue latente.

“Se trata de una instancia política de carácter consultivo como es la bancada y con eso no se puede lograr jurídicamente una determinación de acompañar al candidato Germán Vargas”, expresó Juan Diego Gómez.

A pesar de la división, Vargas Lleras celebró la decisión.