“Vargas Lleras es un hampón”: Claudia López sube tono en debate y Juan Carlos Pinzón le contesta

Uno de los temas más discutidos por las fórmulas vicepresidenciales fue la implementación del acuerdo de paz. Clara López tuvo que mediar.

Ángela María Robledo, compañera de campaña de Gustavo Petro, le reclamó a Juan Carlos Pinzón por los cambios de posición de Vargas Lleras sobre este tema.

“Se retiró muchas veces del debate y de la implementación normativa. No vengas a decir ahora que están apoyando el proceso de paz. No es verdad”, le indicó.

Juan Carlos Pinzón respondió:

“Mientras mucha gente plácidamente estaba acá, las fuerzas armadas que yo lideraba le construían la paz a Colombia. Eso no pasó por buena fe, ni por muchas ganas”, replicó el exministro.

Claudia López, quien es la dupla de Sergio Fajardo, también lanzó fuertes críticas contra Vargas Lleras.

“No tiene por qué justificar lo injustificable. Germán Vargas Lleras es un hampón y un delincuente”, señaló la exsenadora.

Pinzón no se quedó callado:

“Pero Claudia, cómo va a decir eso si el señor no tiene una investigación y usted tiene 25 en la Corte Suprema”, le dijo.

La candidata a la Vicepresidencia por el liberalismo, Clara López, terció en la polémica.

“No creo que ningún candidato presidencial deba ser tildado de delincuente sin tener condena”, señaló.

López también se refirió a la fallida alianza en primera vuelta entre Humberto de la Calle y Fajardo.

“Ese tinto no funcionó, pero soy partidaria de que sigamos tomando tinto”.

En el foro, organizado por El Espectador, otros candidatos como Jorge Leyva Durán, fórmula de Viviane Morales, y Jaime Araújo, de Piedad Córdoba, presentaron sus propuestas en materia de lucha contra la corrupción, salud e infraestructura.

Vea también:

Debate en Barranquilla: candidatos presidenciales protagonizan...