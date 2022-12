​Vargas Lleras, Piedad Córdoba y De la Calle presentan sus propuestas económicas

Mientras que el exvicepresidente asegura que la edad de jubilación no se debe modificar, la exsenadora apuesta por progresividad en los impuestos.

Las posiciones, algunas de ellas radicalmente opuestas, fueron socializadas hoy por los aspirantes presidenciales.

La primera fue la de Piedad Córdoba, que plantea una mayor intervención del Estado en la economía para redistribuir la riqueza y que haya progresividad en los impuestos.

"Yo quiero un país, un Estado, que garantice y que rija la economía, porque no podemos seguir permitiendo que la economía y los intereses de un pequeño sector rijan la vida del país. Si yo tengo la forma de comprarme un Rolex, yo debo pagar más por ese Rolex, si yo puedo comprar un reloj de 50 millones de puestos, pues pague el 35% de impuestos”, dice Piedad Córdoba.

Cosa distinta piensa Germán Vargas Lleras, propone que el Estado promueva la formalización laboral. Según asegura, el papel del Estado debe estar más direccionado a reducir lo que llaman "costos de transacción".

En este sentido, el candidato presentó un plan para fortalecer el sistema pensional en Colombia, abogando por la formalización laboral y por 16 estrategias en materia de seguridad social y protección de la vejez, y asegura que la edad de jubilación no será modificada.

Esto afirmó Vargas Lleras: "Colpensiones se va a dedicar a garantizar a toda la población colombiana que acceda a un salario mínimo, que es lo a lo que pueden aspirar los sectores más vulnerables de la población".

Humberto de la Calle también reveló las bases de su política económica a través de un documento. Entre los puntos está ampliar la base de productos gravados con IVA, sin afectar los de la canasta familiar.

La campaña también se mueve en las regiones: en Popayán, la candidata Marta Lucía Ramírez estuvo exponiendo su política sobre otro tema que hoy por hoy resulta de importancia vital, la seguridad.

Otros candidatos como Juan Carlos Pinzón, Iván Duque, Viviane Morales y Gustavo Petro sostuvieron reuniones privadas, mientras que Alejandro Ordóñez se encuentra en Boyacá.