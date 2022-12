Vaticano "no espera" reunión del papa Francisco con FARC en Cuba

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó que "no se espera" que el papa Francisco se reúna con representantes colombianos en su próximo viaje a Cuba.

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían solicitado al papa un encuentro durante su próxima visita a Cuba y en el marco de las negociaciones de paz que se han entablado con el Gobierno colombiano.

"Creo que la negativa es lo más verosímil y de esperar. Invito a no esperarlo. Sería un elemento extraño al programa y, por lo tanto, no lo preveo", dijo Lombardi durante la rueda de prensa en la que se dieron los detalles del próximo viaje del pontífice a Cuba y Estados Unidos, del 19 al 28 de septiembre.

Aunque Lombardi agregó que, "luego, el papa puede hacer lo que quiera".

Anteriormente, cuando surgió la petición de las FARC, el vicedirector de la oficina de prensa del Vaticano, Ciro Benedettini, había descartado ya cualquier tipo de encuentro con representantes de las FARC.