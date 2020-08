Vea dónde se "escondió" el pasajero de un taxi para burlar a las autoridades durante la cuarentena

Durante el puente festivo se dio el mayor número de comparendos y de vehículos sorprendidos incumpliendo con las restricciones a la movilidad en Colombia, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Uno de los casos fue el de un pasajero de taxi en Bucaramanga que se atrevió a improvisar un "inocente" escondite en el vehículo para tratar de burlar a las autoridades que realizaban controles para evitar las violaciones a la cuarentena obligatoria que aún rige por el coronavirus en Colombia.

El hombre se ubicó entre la silla trasera del taxi y el espaldar de las sillas delanteras y se cubrió con parte de un mercado, pero no logró su cometido.

Además, fue reportado el mayor número de comparendos, más de 4.000, y de vehículos devueltos en los peajes.

También se conocieron increíbles excusas con las que algunos conductores trataron de convencer a las autoridades de que no los sancionaran.

“¿Y sumercé qué hace en la calle?”, le preguntó un uniformado a uno de los conductores en un control vehicular en Bogotá.

“Mi tía me pidió el favor que le llevara mi primo a Fontibón y yo dije, pues no creo que haya ningún problema, y mire”, respondió el conductor.

“Vecino, es que esta localidad se encuentra en cuarentena total, acá solo se puede salir, hay unas excepciones específicas en el decreto”, le dijo el policía.

Otro intentó salvarse al culpar a un amigo.

“Mi agente, la verdad no, iba a acompañar a un amigo que me pidió un favor de ir a retirar un dinero, pero no cuento con el permiso”, contestó otra persona al ser requerida por la autoridad.

“Esta localidad se encuentra en cuarentena total, sumercé no puede salir para ir a retirar dinero, a menos que se encuentre dentro de las excepciones, eso no se puede”, le dijo el uniformado.

Además de las infracciones en la capital del país y en Cundinamarca, en el resto del país también se dieron incumplimientos a los decretos que llevaron a comparendos.

El resultado de los incumplimientos se vio reflejado en una tasa alta de más de 1.200 vehículos inmovilizados, únicamente en Bogotá.

Durante los últimos días el promedio de muertes en el país por COVID-19 ha llegado a las 300, y los contagios a los 10 mil, pero ni así los ciudadanos hacen caso.

