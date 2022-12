VEA EN VIVO: Foro Noticias falsas, el gran reto del periodismo actual

Cuatro expertos internacionales cuentan sus experiencias con la información mentirosa que se difunde en internet y redes sociales.

Participan como panelistas internacionales: Stephen Pritchard, expresidente de la organización de defensores del televidente Ombudsman y editor del lector en The Observer; Edward Schummacher-Matos, profesor y director de Edward R. Murrow Center for a Digital World en Fletcher School of Law and Diplomacy de Tufts University; Susan King, decana de la escuela de medios y periodismo de la Universidad de Carolina del Norte; y Christopher Ishman, vicepresidente de CBS.

Agenda del evento:

8:00 am - Opening statements: Juan Roberto Vargas y Roberto Pombo

8:15 am - Stephen Pritchard

8:45 am - Susan King

9:15 am - Christopher Isham

9:45am - Break

10:00am - Edward Schummacher-Matos 10:30 am. Panel:

Moderador: Néstor Morales

Stephen Pritchard

Camila Zuluaga

Susan King

Rodrigo Pardo

Fidel Cano

Roberto Pombo

12:00 m. Panel Noticias falsas y el impacto político - Campaña USA 2016 y campaña Colombia 2018

Juan Roberto Vargas

Juan Pablo Calvas

Christopher Isham

Edward Schummacher-Matos

El foro Noticias falsas, el gran reto del periodismo actual es organizado por los principales medios de comunicación de Colombia.

Foro Noticias falsas, el reto del periodismo actual: habla Stephen Pritchard, panelista invitado

