Vea paso a paso los agüeros y rituales para recibir un 2018 cargado de éxito y prosperidad

Tenga a la mano hoja y papel, listones de color rojo, azul y verde. También las tradicionales espigas, pan y una vela.

Para darle la bienvenida al nuevo año, lo primero que podemos hacer es realizar una limpieza energética en los espacios que habitamos, recomiendo la numeróloga Samantha Nerú.

Recomienda también “sacar todo lo que no usemos, lo que este dañado, lo que no sirva, porque la energía se estanca y la energía estancada no deja que fluya nada de lo nuevo”.

No olvidar revisar espacios como los armarios, la cocina o la nevera.

Después de esto hay que barrer la casa de adentro hacia afuera “porque a la vez que está barriendo de esa manera, en su mente está sacando aquello que ya no necesita y que no puede estar en s u vida para el año que comienza”.

Después puede disponerse para realizar una limpieza interior. Para esto, en una hoja de papel escriba la situaciones, sentimientos y emociones que durante el año fueron desagradables para usted.

Esto incluye las metas no cumplidas, los hábitos que prometimos y no cumplimos. Los dolores, las tristezas, las rabias y las faltas de perdón.

Enseguida queme la hoja, obsérvela hasta que se consuma, sintiendo que deja atrás todo lo negativo. Luego, sople las cenizas para que el viento se las lleve.

Después, en un atomizador con agua vierta unas gotas de aceite esencial de canela. Esto sirve para atraer prosperidad y para limpiar.

Luego, en el comedor, en representación de nuevas oportunidades para toda la familia ponga sobre la mesa flores amarillas. Al lado de las flores hay que poner pan, símbolo de la unión.

También espigas, símbolo de lo que crece y de lo que abunda. Para tener prosperidad siete granos y las uvas de la noche, dulces, para que lo dulce llegue a su vida.

En la noche vístase con ropa de colores vivos.

"Evite vestirse de negro porque bloquea los centros energéticos de su cuerpo y piense que es lo que quiere atraer a su vida y ponga en su mano izquierda una cinta del color: rojo para el amor, verde para la prosperidad y azul para la salud. Si lo prefiere, haga una trenza y anúdelo en su mano izquierda”, es la recomendación de Samantha.

Para recibir la energía positiva del año que llega tome una copita de miel o de azúcar y colóquela detrás de la puerta para endulzar el año y tome monedas y riéguelas en algunos lugares de la casa para atraer prosperidad.

Elija monedas de diferentes denominaciones.

Recuerde antes de medianoche encender una vela para dar gracias por el año que termina, por todo lo que pasó y darle la bienvenida a esos sueños y a esos deseos que tiene para el año que comienza.

Tenga presente que lo esencial es la intención y la certeza con que realice cada ritual.