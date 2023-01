Vendedora ambulante está a punto de perder su casa porque inquilina la convirtió en tremenda olla

El inmueble entró a proceso de extinción de dominio y la propietaria debe demostrar que desconocía que allí había armas y se distribuía droga.

Yorlen Díaz arrendó su casa en Bucaramanga a una mujer con dos niños, en 2014.

“Yo confié en ella, yo no le vi cara de mala ni nada, yo le arrendé mi casa, le confié mi casa, cuando me llaman y me dicen que hay un allanamiento y digo ¿cómo así?”, sostuvo la dueña de la vivienda.

La mujer afirma que no tiene cómo pagar un abogado “ni cómo pagar mis pasajes para andar haciendo las vueltas” en Cúcuta, donde se adelanta el proceso.

Para que no le pase lo mismo, la Lonja de Propiedad Raíz de Santander recomienda recurrir a los servicios de una inmobiliaria cuando arriende una propiedad.