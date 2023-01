Venezolano miembro de la comunidad LGBTI murió tras dudoso procedimiento estético

En una clínica de garaje le inyectaron una sustancia para aumentarle los glúteos. Con cédula falsa intentó que lo atendieran en un hospital de Sincelejo.

El cuerpo de José Gregorio Amaya, un ciudadano venezolano, permanece en Medicina Legal tras el desafortunado hecho en Corozal.

“Mi hermano estaba muy malo (…) se había inyectado algo y lo tenían en una UCI. Me salí del trabajo, me vine desesperada y duré casi dos días viajando. Cuando llegué, el doctor me dijo que la situación era muy crítica (…) lo conseguí con un nombre que no era de él y me tocó callar”, es el relato de Mildreth Amaya, hermana de la víctima de 32 años.

El joven se habría realizado el procedimiento en una clínica de garaje en Corozal y cuando se sintió enfermo utilizó una cédula falsa para ser atendido en un centro médico, ya que no contaba con los permisos para estar en el país.