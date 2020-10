Venezolano rescató a bebé tras chocarse avión: "a lo mejor, cuando iban cayendo, lo lanzaron"

El martes 13 de octubre, el joven venezolano Gabriel Manzano se enfrentó a una experiencia que marcará su vida y dio una importante lección de solidaridad.

Desde el predio en el que trabaja hace dos años vio cómo una aeronave perdía vuelo y, según dijo en Noticias Caracol, llegó a pensar que se trataba de un paseo.

“Yo venía de la puerta hacia la casa, vi cuando la avioneta venía bajando, bajito. Le dije a mi esposa: 'están paseando'. Cuando ella volteó a verla, me dijo: 'qué chévere'. Ahí, (la aeronave) chocó con los árboles”, describió.

De inmediato, cuenta Gabriel, él salió corriendo para tratar de socorrer a los ocupantes.

“Cuando llego allá, los veo a todos muertos y el niño estaba llorando, el niño estaba afuera de la avioneta”, recordó.

Él fue la primera persona en llegar a la escena. Posteriormente, fuera del predio, se ubicó un motociclista.

“No había gente, cuando llegué empezó a venir una moto, se paró a ver, me decía que no cogiera al bebé, que lo dejara ahí que me iba a meter en un problema, que me iban a demandar, que me retirara que eso iba a estallar”, agregó Gabriel.

Pero él no lo hizo. Por el contrario, se acercó al niño, lo revisó y trató de hablarle a la madre, pero ella no reaccionaba.

“Lo revisé... el niño tenía unas heridas en la cabeza, superficiales, no eran profundas. En las costillas, por el lado izquierdo, estaba golpeado, moreteado, todo revolcado, lleno de pasto. Como que fue que lo lanzaron. A lo mejor, cuando iban cayendo, lanzaron el bebé”, aseguró.

Eso hizo que el pequeño quedara al lado de la avioneta. “Él quedó al ladito, como si lo hubiera puesto ahí, nunca estuvo cerca”, agregó.

La reacción de Gabriel, dice, fue hablarle a la mamá y mostrarle al niño.

“Se lo ponía a la mamá, le hablaba, se lo mostraba a la mamá, le decía que aguantara, que el bebé estaba bien”, recordó.

Con ayuda de un vecino, de nombre Alonso, este héroe anónimo trasladó al niño a un centro asistencial.

¿Pero qué salvó al pequeño? Él no duda en afirmarlo. “Tuvo que ser un miagro, Dios metió sus manos por ese niño. ¿En el estado que estaban todos, a como quedó el niño? ¡Eso fue un milagro!”, exclamó.

Gabriel vive hace cuatro años en Colombia y hace dos trabaja en Ubaté, esa tierra sabanera que le ha dado una bebé de cuatro meses, la misma en la que piensa cuando habla de la tragedia de la que salvó un angelito.

“A mí se me partió el alma, recordé a mi hija. El mundo da muchas vueltas, y si yo llego a tener un accidente, que le tiendan las manos a mi hija”, pidió.

Por último, asegura que quiere volver a ver al niño, para abrazarlo y saber cómo está.