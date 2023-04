Venezolanos en Colombia: ojo, amplían plazo para obtener permiso de protección temporal

Migración amplió el plazo hasta el 30 de abril para que los venezolanos en Colombia apliquen al permiso de protección temporal. “Lo importante del PPT es que nos ha dado la oportunidad a varios de tener empleo, a otros también les ha dado la oportunidad de abrir cuentas”, reconoce Jacqeline Araujo, ciudadana extranjera beneficiada.



Ella hace parte del millón 748 mil venezolanos en Colombia que ya cuentan con el permiso, un documento de identidad que les da 10 años de legalidad en nuestro país y les permite tener los mismos derechos que un ciudadano colombiano, a excepción del voto.

La ampliación del plazo para aplicar al PPT sólo aplica para migrantes que sean titulares del permiso especial de permanencia, el PEP, o para aquellos con salvoconducto de refugio que no hicieron su solicitud antes del 28 de mayo del año pasado.

Desafortunadamente para algunos venezolanos en Colombia como Luis Enrique Chávez son muchas las dificultades: “La ventaja única que me ha dado ha sido afiliarme a una EPS. Adquirir una tarjeta de crédito es imposible, no le veo la lógica, o sea tenemos un permiso temporal de 10 años y solo he aperturado una cuenta de ahorros sin poder adquirir una cuenta de crédito”.

Expertos insisten en que ha faltado socialización, pues aunque los venezolanos lo conocen muy bien, los colombianos, la población receptora, poco sabe de este documento.

Publicidad

“Todavía sigue siendo una barrera que sea aceptado para acceder a créditos, para acceder a servicios financieros, para poder ser contratado. Incluso algunas oficinas públicas llegan a tener barreras porque no se ha hecho un ejercicio de adecuada socialización al interior del gobierno y, particularmente, en el sector privado”, comenta Ronal Rodríguez, investigador del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Los venezolanos en Colombia interesados en acceder al permiso de protección temporal deben ingresar al sitio web de Migración Colombia.

Recuerde que el trámite para acceder al PPT es gratuito y no necesita de intermediarios.

Publicidad

Se calcula que el número de venezolanos en Colombia está alrededor de los 2.5 millones, que salieron de su país por la crisis económica, entre otras motivaciones. La segunda nación de América Latina que más migrantes ha acogido es Perú, la cantidad ronda los 1.5 millones.

En el mundo se cree que hay más de 7 millones de venezolanos refugiados.