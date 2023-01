Venezolanos en Colombia rechazaron captura de líderes de la oposición

Afirmaron que el gobierno de Nicolás Maduro es el responsable del supuesto atentado terrorista que iba dirigido en su contra

Venezolanos que vinieron a la posesión de Duque y otros que se encuentran viviendo en el país desde hace unos meses rechazaron las recientes acciones tomadas por el gobierno Maduro en contra de la oposición.

Francisco Sucre, presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Nacional, señaló que el atentado del pasado 4 de agosto fue un montaje del oficialismo para poder actuar en contra de los políticos opositores. "Es un allanamiento a la inmunidad parlamentaria no solamente de Julio Borges sino del diputado Juan Requesens. La asamblea -entre comillas- nacional constituyente, que en la práctica es una asamblea del PSUV, está usurpando las funciones de la Asamblea Nacional”, declaró el parlamentario.

De la reunión también hizo parte Leopoldo López Gil, padre del opositor preso Leopoldo López Mendoza. Allí declaró que desde la presidencia, tanto de Maduro como de Chávez, se han inventado supuestos intentos de magnicidios para justificar las acciones del régimen.

“Hemos oído cosas tan ridículas como que le cogieron a un individuo una escopeta calibre 12 que pretendía tumbar el avión presidencial. Cualquiera que sepa un poquito de la capacidad y distancia de una escopeta, sabe que, si de vainas puede tumbar un pato, no puede tumbar un avión", aseguró López Gil.

De igual manera, los líderes de la oposición en el exilio Antonio Ledezma y David Smolansky tuvieron duras palabras contra el gobierno venezolano y rechazaron cualquier posibilidad de diálogo. "Aquí nadie puede estar planteando otros diálogos, ya basta de dialogas falsos, ya basta de negociaciones, si se aborda una negociación es para definir los términos de la salida del narcodictador”, afirmó el exalcalde de Caracas.

Smolansky siguió por la misma línea y aseguró: “Acá no podemos seguir cayendo en falsos diálogos, falsas negociaciones y en falsas elecciones que lo que hacen es darle oxígeno a este régimen"