¿Venezolanos pueden votar en Norte de Santander? Resuelva este y otros mitos de la frontera

Una campaña de desinformación ha generado alerta en la frontera por la supuesta participación de extranjeros en los comicios.

“En Colombia no pueden votar extranjeros en estas elecciones. Tal vez en unas elecciones locales aquellos que tengan cédula extranjería podrían votar en elección local. De carácter nacional y departamental, solamente votan los colombianos que tengan cédula de ciudadanía vigente”, explica el delegado de la Registraduría en Norte de Santander, José Alejandro Muñoz.

El departamento de Norte de Santander es uno de los que más inscripciones de cédulas nuevas registra, un 33,45% más que en las últimas elecciones legislativas, realizadas en 2014.

En Cúcuta la diferencia es aún mayor, pues hay 53,4% más de personas inscritas. Esto despertó las alertas de la Misión de Observación Electoral.

Ante la situación, la Registraduría explicó que el incremento podría explicarse con los colombianos que han regresado desde Venezuela, aunque no está claro si se está presentando trashumancia entre los dos países.

El cierre de la frontera es una medida que busca garantizar la seguridad en las elecciones, entre otras cosas, porque limita la compra de votos: “por ejemplo, yo le voy a comprar un voto a una persona que vive en Venezuela. Le tengo que pagar tres días de estadía o cuatro días de estadía. No hay político que aguante eso”, explica el delegado Muñoz.

Quienes no lograron sacar su cédula antes del 11 de noviembre no quedaron inscritos en el censo electoral, por lo que no podrán votar el domingo.