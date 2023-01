Venezuela Aid Live: cantantes y hora en que se presentarán

El colombiano Ciro Quiñonez estará en tarima a las 10:00 a.m. y dará así inicio al evento. Prográmese con el concierto en la frontera.

Luego del vallenato de Quiñonez irá Miguel Siso. Hacia las 11:11 a.m. se tiene prevista la presentación de Reymar Perdomo y Santiago Cruz.

Seguido de ellos entrarán en escena El Puma y Gusi. Después será el turno de la música llanera: Reynaldo Armas, Cholo Valderrama y Jorge Glem.

Para el mediodía está previsto el show de Reik, Jorge Villamizar y Chyno.

A las 12:38 p.m. se tomarán la tárima Lele Pons, Rudy Mancuso y Alesso.

Aunque Ed Sheeran no estará en Cúcuta, su talento si va a estar presente a través de un video en donde interpretará algunas canciones.

Aproximadamente a la 1:00 p.m. subirá al escenario Paulina Rubio. El venezolano Carlos Baute y Ricardo Montaner cantarán a la 1:10 p.m.

Diego Torres y Miguel Bosé vendrán luego, hacia las 1:38 p.m.

Una vez finalice este show, les llegará la hora de cantar a Danny Ocean, Maluma y Fonseca.

Y luego vendrá el momento más esperado por ‘silvestristas’: sube al escenario Silvestre Dangond.

A las 3:00 p.m., se tiene previsto que Luis Fonsi interprete algunas de sus canciones más populares.

El bloque final lo encabezan Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Mana y Alejandro Sanz.