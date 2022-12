Venezuela permitió paso de camiones en frontera con Cúcuta

Una larga fila de automóviles aguardaba una oportunidad para cruzar un retén fronterizo bloqueado mientras soldados aburridos cargaban las baterías de sus teléfonos y observaban un partido de fútbol.

El chofer de bus venezolano Héctor Medina dijo que había pasado el caluroso día varado en el lado colombiano de la frontera, mientras que sus pasajeros habían probado suerte cruzándola a pie.

"Llevo 14 horas aquí varado. No se puede cerrar una frontera de repente y dejar a todo el mundo bloqueado", afirmó. "La gente que transportaba pasó caminando la frontera para intentar llegar a sus casas. En cambio, yo me tengo que quedar vigilando el autobús sin saber cuántos días tendré que estar aquí".

En un período de dos semanas, Nicolás Maduro ha cerrado seis cruces fronterizos y ha deportado a unos 1.500 colombianos que carecen de estatus legal, culpándolos de un incremento en la delincuencia y el contrabando a lo largo de la frontera occidental de Venezuela.

Casi 20 mil más, algunos de los cuales vivían en territorio venezolano desde hace años, han regresado voluntariamente a su país por el temor a sufrir represalias, a medida que se extienden reportes de que las fuerzas de seguridad están expulsando a los inmigrantes y han marcado sus viviendas para que sean demolidas.

La oleada de personas que regresa ha abrumado los albergues de emergencia, por lo que Colombia advirtió que se avecina una crisis humanitaria.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el martes que no caerá en provocaciones, y sostuvo que "cuando nos atacan lo que hacemos es reafirmar nuestros principios y nuestros valores".