Venta de dólares o multas en la DIAN, la forma como ciberdelincuentes estafan por WhatsApp

En Bogotá, cada hora dos personas caen en la trampa de los ciberdelincuentes, que además de suplantar a empresas para robar datos financieros y de contactos, también están estafando a la gente desde WhatsApp.

Uno de los mensajes más frecuentes de estos criminales es el siguiente:

Te quería comentar que tengo 400 dólares y los estoy vendiendo por una emergencia familiar. ¿No sabes quién esté interesado? Me urge vender, aunque sea 200 y luego los otros 200, yo te los dejo a buen precio

Cuando envían estos textos, los ciberdelincuentes les dicen a sus víctimas que tuvieron que cambiar su número de teléfono.

“Me acaba de llegar un correo donde me dicen que tengo que pagar una multa por exceder el peso tope de libre comercio que la DIAN me impone un tiempo para poder hacer el pago. Si no es así podemos ‘dentrar’ en un proceso judicial y que nos pueden reportar las entidades bancarias por evasión de impuestos”, es uno de los mensajes que reciben los incautos.

Luego entra una llamada de un supuesto funcionario para hacer más creíble el engaño:

Estafador: Que se excedía en más del doble del monto establecido para nuestro país. Es por lo mismo y por lo tanto que se debe penalizar, obviamente legalizar la misma para que obviamente la dirección de agencias de aduanas, obviamente POLFA, Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, puedan instalar estas cintas magnéticas aduaneras para poder brindarle el enrutamiento y así mismo llevar la misma hasta su lugar de destino. Deben hacer una penalización, una legalidad, esto debe reflejarse obviamente hoy exclusivamente hasta las seis de la tarde. Ya la demás información se la brindarán por medio de un WhatsApp, que quiero por favor usted, señora Núñez, tome nota de este número de WhatsApp, es el de Avianca Cargo S.A., en donde le van a brindar la información adecuada.

Víctima: No, yo no voy a llamar a nada de eso, ahí sí qué pena con usted y con ella, pero yo solo hice el favor de prestar mi dirección, si se lo tienen que devolver, devuélvanselo. Yo ya le escribí a ella, le dije lo que usted me acaba de decir y ya me contestó, que ella está en el aeropuerto comprando los tiquetes. Me dijo ‘ya voy a ver el correo’. Yo le dije que ahí yo no podía ya hacer nada y que ella diligenciara.

Tome nota sobre todos estos tipos de mensaje para que usted no sea la próxima víctima de estos estafadores .