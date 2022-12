Veo una oportunidad verdadera para acabar el conflicto: Humberto de la Calle

"En mi opinión, en la que me he formado estando sentado en La Habana, es que hay una oportunidad verdadera para poner fin al conflicto armado a través del diálogo", manifestó el jefe negociador del Gobierno.

"El propósito del diálogo no es validar el terrorismo, no es validar la acción de la guerrilla, es auscultar si esa oportunidad que ahora visualizamos en medio de muchas dificultades, puede concretarse", afirmó De la Calle durante un encuentro con los integrantes del consejo gremial en Bogotá.

Entre los asistentes a la reunión se encontraba Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, quien también hace parte del equipo negociador del Gobierno.

Bogotá