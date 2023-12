Vera Grabe dice que "no hubo cambalache" en acuerdo con ELN de suspender secuestros

Vera Grabe, jefe negociadora del Gobierno con el ELN, habló de cómo se llegó a un acuerdo con esa guerrilla y señaló que la decisión de suspender el secuestro estuvo condicionada a cambio de financiación internacional.



"Me han preguntado los medios si ahí debió haber un cambalache. No, no hubo ningún cambalache porque en eso nosotros somos absolutamente transparentes en la mesa, en el país y la comunidad internacional. Es decir, no puede haber lugar a dudas, eso es imposible pensarlo, es imposible planteárselo", señaló Vera Grabe.

Sobre la práctica de los secuestros con fines políticos, Vera Grave dijo que hacia el futuro serán incluidos en los acuerdos y respondió a la cascada de trinos del máximo comandante del ELN, Antonio García, quien criticó lo pactado e incluso al presidente Gustavo Petro.

"Queda planteado el interrogante: ¿cómo se hace para adivinar o entender el pensamiento de un gobernante que expresa sus ideas con año y medio de retraso? @petrogustavo 🤔", trinó Antonio García.

"Yo no puedo responder por Antonio García. Él tiene que responder por sí mismo, usted sabe que él siempre tiene salidas radicales, es parte de asumir este proceso. Todo el mundo se pronuncia, dice cosas, pero creo que lo que cuenta finalmente son los acuerdos que vayamos logrando", recalcó Vera Grabe.

Tras anuncio del ELN de suspender secuestros, familias de víctimas piden que los liberen a todos

De otro lado, tras el anuncio de Vera Grabe de que la guerrilla del ELN se comprometió, para 2024, a dejar los secuestros con fines extorsivos, familiares de víctimas y líderes regionales se mostraron optimistas.

Los familiares aseguran estar muy felices con este anuncio que hizo el ELN de cesar los secuestros a partir del próximo año. Entre los parientes de los secuestrados está Jorge Arias, padre de Fabián Arias, el empresario santandereano que estuvo 70 días en cautiverio en el Catatumbo y fue liberado hace unos días.



Él manifestó que en este anuncio al ELN le falta un “pequeño detalle” para mostrar una verdadera intención de paz y es liberar a todos los secuestrados que aún tienen bajo su poder.

“Hoy me encuentro con esta grata noticia del anuncio del grupo ELN en dejar el secuestro, en acabar con ese flagelo del secuestro, pero creo que todavía hay un pequeño sinsabor y es pedirles el gran favor de que liberen a los que están secuestrados. Qué mejor gesto de querer la paz que liberen, que esas personas lleguen a sus hogares en esta época tan hermosa del año”, recalcó Jorge Arias.

De igual modo, Yurgen Durán, habitante del Catatumbo, dijo que el hecho de que el ELN deje el secuestro a un lado “hace que haya una mayor seguridad" en la ciudad y "se genere mayor inversión para que los comerciantes puedan seguir trabajando y puedan tener una mejor calidad de vida".

"Ya que el secuestro nos tenía azotados y mucha gente quiere migrar a otras regiones”, añadió.

Además, Vera Grabe dijo que otro de los acuerdos con el ELN es que habrá una prórroga del cese al fuego, que había sido pactado hasta el 29 de enero de 2024.