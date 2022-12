Verly y Brayan: pareja lucha por reconciliarse tras tragedia de Mocoa

Ella y su hijo se salvaron de la avalancha y su esposo, que se había ido lejos luego de romperle el corazón, regresó a buscarlos.

A simple vista Verly Guevara y Brayan Vélez son una pareja normal, que pasea a su hijo Daniel. Y como muchas otras en Mocoa deben permanecer en un albergue. Pero aunque comparten carpa, actualmente no son pareja.

"Yo con él ya me había separado hacía ocho meses aproximadamente", revela Verly.

De hecho Brayan estaba viviendo en Medellín, pero al enterarse de lo sucedido en Mocoa, fue de inmediato a ver cómo estaban ella y su hijo de dos años, que se quedaron literalmente en la calle.

"Mi casa se la llevó toda, con lo que tenía, la ropa del niño, la mía, todo. Todo lo que yo tenía, mis cositas, se lo llevó todo me quede solamente con lo que tenía puesto", recuerda ella.

Aunque por fortuna se salvaron porque no estaban en la vivienda en el momento de la emergencia.

"Casi que me muero, donde a ella y a mi bebé les hubiera pasado algo me muero, ellos son mi vida, a ellos los amo", comenta Brayan.

La muestra de amor todavía no es suficiente. Verly explica porque se separaron mientras que Brayan asegura que son cosas del pasado.

"Celos exagerados y muchas cosas, celos y mujeres", dice ella.

“Dejar hasta que ella dice… que eso es un proceso”, afirma él.

Y Brayan insiste en que ir a buscarla y estar con ella ahora debe servir como primer paso para iniciar una nueva vida juntos.

"Ahí fue el momento para demostrarle que yo la amo y que amor es estar ahí, incondicional en las buenas y en las malas", recalca.

Lo cierto es que solo ellos dos decidirán si siguen juntos o no y, en medio de tantas historias de separaciones obligadas por la tragedia, protagonizan la de una unión.