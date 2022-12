Versiones encontradas: ¿se reunieron o no expresidentes Uribe y Pastrana con Trump?

Mientras que en el país el trino de Pastrana generó toda clase de reacciones, la cadena CNN asegura que tan solo fue un saludo y no hubo encuentro.

Con un trino el expresidente Andrés Pastrana dio a conocer el encuentro con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que también estuvo el expresidente Álvaro Uribe.



Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 15, 2017