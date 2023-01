Vetas de Oriente, la zona que ha sufrido varias incursiones del Ejército venezolano a Colombia

Los pobladores de la región aseguran que los uniformados del vecino país los han humillado e incluso se han llevado sus pertenencias.

Para llegar a la vereda Vetas de Oriente de Tibú, en norte de Santander, hay que volar 40 minutos desde Cúcuta. Es en esta zona donde llegaron los helicópteros militares venezolanos violando el territorio colombiano.

Los pobladores dicen estar temeroso frente a las continuas incursiones del ejército venezolano, incluso afirman que los han llegado a requisar quitándoles la ropa, como lo comenta Pedro Arenales: “Me agarraron, me quitaron las botas, me bajaron las bermudas, me requisaron y me dijeron que de donde era yo, les dije que yo estaba trabajando con las palmas".

De igual manera, en ocasiones pasadas le han quitados sus pertenencias. "No sabemos qué es lo que vienen a buscar. La vez pasada lo que venían a buscar era dinero, En algunas de las casas se llevaron la moto bomba de agua, se llevaron tanques de agua, algunos elementos de trabajo y en otro lado hurtaron dinero algunas personas, quemaron una casa”, declaró Carmen García, líder social de Tibú.

Habitantes de la vereda vecina de Galán también reportan vulneración de sus derechos por parte de los militares venezolanos. "Nos destechó la escuela. Nos quemaron las dos casas de familias en donde habitaban seis niñas, les quemaron todo ellos salieron con la mera ropa", señaló Germán Barbosa, campesino de Galán.

Los miembros de Guardia Nacional Bolivariana se escudan en que la mitad de una de las fincas de la zona se encuentra en territorio venezolano. Sin embargo, el gobierno colombiano asegura que el territorio hoy reclamado por los soldados del vecino país fue reconocido como perteneciente a Colombia desde el siglo pasado.

Los habitantes de esta región dicen que el aislamiento del Catatumbo hace que no puedan avisar oportunamente este tipo de situaciones. “Tuvimos el problema que el viernes estuvieron todo el día acá. La gente por estar cuidándose entre ellos, no pudieron salir a hacer una llamada. Estamos incomunicados completamente", afirmó Carmen García.

El domingo 19, día de la segunda incursión, la comunidad alcanzó a avisar al Ejército nacional que reaccionó disuadiendo a las tropas venezolanas. El general Eduardo Quiroz, comandante de la fuerza de tarea Vulcano, confirmó que sus hombres se quedarán de manera indefinida en Vetas de oriente y que muy seguramente en esta zona se ubique un puesto de mando adelantado del ejército colombiano.

Este anuncio tranquiliza de alguna manera a los habitantes de la región que dicen estar cansados de las incursiones, pero también del abandono del estado.