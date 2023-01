Vía al Llano se reabriría solo hasta el viernes

Las constantes lluvias dificultan los trabajos, que remueven unas 26 mil toneladas de roca. Ministerio de Transporte puso en marcha un plan de contingencia.

Los 21 puntos críticos que hoy tienen cerrada la vía Bogotá - Villavicencio suman más de 26 mil toneladas de roca y tierra que deben ser removidas de la carretera. Esto, y las constantes lluvias en la zona que dificultan los trabajos, llevaron al Ministerio de Transporte a anunciar que solo hasta el próximo viernes sería habilitado el paso.

“Tenemos una ola invernal, el aguacero que cayó es el más fuerte en las últimas dos décadas. Tenemos problemas como los campesinos que están cultivando, hay tala de bosques y problemas con construcciones que no cumplen los requisitos legales”, explicó Manuel Gutiérrez, viceministro de Transporte.

En una reunión extraordinaria, delegados del Ministerio de Transporte, alcaldes de la región y congresistas de algunos departamentos llaneros acordaron la asignación de recursos económicos para recuperar la vía.

“Estamos buscando de qué manera hacer uso de unos recursos que existen en el proyecto de cerca de 100 mil millones de pesos para proteger la vía”, añadió Gutiérrez.

Autoridades de la región pidieron que en los trabajos prime la seguridad para los viajeros y que, si es del caso, se impongan horarios de tránsito por la zona.

“Pongamos unos horarios de habilitación de la misma, llueva o no, y que se desarrollen las diferentes obras para que no tengamos que cerrar cada vez que se presentan este tipo de sucesos”, pidió Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio.

Según el Ministerio de Transporte, está en marcha un plan de contingencia en el que Avianca aumentará la frecuencia de vuelos a Villavicencio y la aerolínea Easy Fly también entraría a operar en la ciudad.

