Viaducto que comunica a Boyacá con Casanare, hecho recientemente, está en riesgo de colapso

La obra, de 110 metros de largo, está agrietada en tres partes y ha comenzado a moverse generando pánico entre conductores y habitantes.

Desde cerca se escucha el crujir del concreto y el acero, mientras las grietas se hacen más grandes y amenazan con destruir la estructura.

“El puente pegó un estruendo sobre las 5:30 y pues ya como estaban alertados los Bomberos, ellos me informaron, yo fui hasta el sitio de la obra, pero uno mira que los muleros no toman las medidas de precaución que se habían dado desde medio día”, Inocencio Pérez Castro, alcalde de Pajarito Boyacá.

A pesar de la orden de cierre, muchos conductores se lanzan a toda velocidad arriesgando sus vidas. La comunidad teme quedarse incomunicada ya que en el sector no existe una vía alterna.

En el lugar de la emergencia ya comenzó a represarse el tráfico y las autoridades aún no tienen una medida de choque para atender la situación.