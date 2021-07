Viajó a México en busca de trabajo y desapareció: temen que haya sido víctima de trata de personas

Nataly Alejandra Ángel Sáenz, de 32 años, viajó a México en búsqueda de oportunidades laborales. Se encontraba trabajando en un comercio en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato, y ahora está desaparecida. Su familia teme que haya sido víctima de trata de personas.

"Mi hermana estaba trabajando en un tema de apuestas, en un mercado de allá, como en un mercado aquí como el de abastos", dijo Édgar Ángel Sáenz, hermano de colombiana desaparecida.

Hace más de 20 días que sostuvo la última comunicación con su hermano y su desaparición es un completo misterio.

"El 18 de junio, una amiga llamó a mi WhatsApp avisándonos que Nataly no llegaba, que no la encontraban, que temían lo peor, que, además de eso, por ir a buscarla el domingo 20 fueron amenazados, que no podían seguirla buscando o sino que les pasaba lo mismo", sostuvo Édgar.

La denuncia por la desaparición de Nataly fue interpuesta ante el Ministerio Público de México, que hace las veces de Fiscalía en ese país.

"Las autoridades encontraron un audio en donde mi hermana desde aquí desde Colombia habla con una supuesta amiga, que la convida a unos trabajos como chicas prepago, chicas escort. Eso fue lo que supimos, entonces muy probablemente eso tenga que ver con una red de trata de personas", aseguró Édgar.

¿Trata de personas?

Noticias Caracol obtuvo el audio que es pieza clave para la investigación de las autoridades. Una amiga de Nataly refiere que un hombre les ayudará con un trabajo.

Amiga: "Él está en México y pues obviamente usted sabe que él es retorcido, usted sabe… Me está diciendo que hágale que él me ayuda a irme para allá... pero usted ya sabe a qué".

Nataly: “¿A qué, amiga?”.

Amiga: “¡Ay, pues a qué hermana! ¡No va ser a vender a dulces (risas)!”.

Nataly: “Amiga, ¿de prepago?”.

Amiga: “Sí, parce”.

Nataly: “¡Ah, bueno! Pues yo le hago”.

Tras este audio, las amenazas y la información recopilada, el hermano de Nataly teme lo peor.

"Celaya ahora está catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo y para las mujeres es un lugar muy peligroso para vivir. Sin embargo, mi hermana llevaba un poco más de un año. Entonces, yo sí les pido a las autoridades mexicanas, al Ministerio Público, y a la Fiscalía colombiana que nos ayuden a localizar a mi hermana lo antes posible", señaló Édgar.

A través de una carta del consulado de Colombia en Guadalajara dirigida a la Fiscalía del estado de Guanajuato se le solicitó “su valioso apoyo con respecto a la desaparición de la connacional Nataly Alejandra Ángel Sáenz, de quien sus familiares no tienen noticias desde el 18 de junio" y se teme que haya sido víctima de un red de trata de personas.