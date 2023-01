Vicepresidente le pidió a la JEP que facilite la extradición de Jesús Santrich

Marta Lucía Ramírez considera que hay suficientes pruebas para este procedimiento y aseguró que Colombia no puede tener una posición ambigua.

El llamado de la vicepresidenta se conoció tras la decisión de la Justicia Especial para la Paz de ampliar el plazo por 20 días más para que Estados Unidos envíe las pruebas que tiene sobre los vínculos de Jesús Santrich con el narcotráfico.

JEP da 20 días más de plazo para que EE. UU. entregue pruebas del caso Santrich “En este caso cuando hay tantas informaciones y pruebas de Estados Unidos sobre la vinculación con posterioridad al acuerdo, pues no hay ninguna duda de que tiene que extraditarlo, lo que sí le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz es facilitar esto, Colombia no puede tener actitud ambigua”, señaló.

De otro lado la Jurisdicción Especial para la Paz designó un grupo de fiscales que se desplazaron a Caquetá para establecer la ubicación de Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’.

“La idea no es aprehenderlo, ni nada por el estilo. Es verificar, conforme se ordenó en el auto correspondiente, donde está, qué actividades está haciendo y si está cumpliendo con las obligaciones que adquirió después de la desmovilización”, señala Giovanny Álvarez, fiscal de la JEP.

En quince días, la JEP tendrá el resultado de esta investigación contra ‘el Paisa’, cuyo paradero se desconoce tras su salida del espacio de reincorporación y capacitación de Miravalle en el Caquetá.