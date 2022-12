Vicepresidente pide que no usen su nombre para campañas políticas

"Como vicepresidente tengo el deber constitucional de trabajar y procurar que haya igualdad de garantías con todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular", indicó. "Respecto a la utilización de mi nombre en encuestas de opinión, en donde me presentan como posible fórmula vicepresidencial, quiero recordar que desde hace algunos meses he venido reiterando públicamente que no aspiro a ser fórmula vicepresidencial de ningún candidato o candidata a la Presidencia de la República. El 8 de agosto de 2014 mi deseo es ser un ciudadano común y corriente", sentenció Garzón.