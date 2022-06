Víctima a exjefes de FARC: "No se sigan burlando, digan la verdad, para eso les dieron privilegios"

Yaneth Rosas fue una de las víctimas de las FARC que habló en la audiencia en la que el exsecretariado de la extinta guerrilla reconoció ante la JEP los secuestros que cometió. La mujer les pidió a los exjefes que no “se sigan burlando cuando ustedes tienen miles de privilegios. Ustedes deben decir la verdad, para eso les dieron esos privilegios, no para que nos sigan humillando y revictimizando como lo han hecho hasta ahora”.

Ella era hermana de Óscar Donald Rosas, un ingeniero civil que tenía 36 años cuando fue secuestrado en Caquetá el 16 de diciembre de 1997.

Yaneth acusó a alias ‘JH’ de ser el responsable del plagio y asesinato de su hermano.

Según ella, el exguerrillero se mostró ante la JEP como “un ángel, porque así se hizo ver en la versión voluntaria que dio, porque dijo que todo el mundo lo adoraba, lo quería, que era un ángel enviado por Dios”. Pero la verdad es que “es un cínico”, sostuvo.

La víctima dijo que las FARC le exigieron 3.000 millones de pesos para liberar a su hermano, “que si no conseguíamos la plata nos empezaban a mandar los dedos, las manos, un pie, y si no era en dos meses lo mataban a él o a nosotros”.

Yaneth aseguró que ella siguió “negociando con ellos y llevándole la corriente pensando en salvar primero la vida de mi hermano (…) Pidieron plata, botas, remesa, motos, balas, lo que se les dio la regalada gana, pero eso fue después de que mi hermano hubiera muerto”.

“‘JH’ es un cínico y así no son las cosas, no se haga creer el ángel en esa versión libre que da porque usted es de lo peor, usted mató a mi hermano y nos tienen que decir la verdad. Mi hermano no era su gran amigo, ni siquiera lo conocía, ni sabía el nombre correcto de él, no sabía que tenía una gran discapacidad”, reclamó airadamente.

Yaneth Rosas le preguntó al exsecretariado de las FARC “¿cuándo van a dar las coordenadas exactas de dónde están todas las fosas de las víctimas? No se laven las manos con las víctimas. Digan la verdad y descansan, seguro pueden dormir tranquilos”.

“No es posible comprender tanta maldad, tanto odio en los seres humanos”, añadió.