Víctima de ácido que aparece en comercial de MIRA no autorizó uso de su imagen

Consuelo Córdoba una mujer que fue agredida con ácido hace 14 años, denunció que no fue consultada para incluir su imagen dentro de una propaganda del movimiento MIRA.

"No tomaron consentimiento mío. No me llamaron ni nada. Esa es la rabia que tengo", dijo Córdoba a Noticias Caracol. La mujer aseguró que pese a haber asistido a la Iglesia Dios Ministerial nunca ha formado parte del movimiento político.

"Una cosa son las campañas y otra cosa es la política", dijo la denunciante que ha sido sometida a más de 50 cirugías. La última intevención fue en 2012 por lo que tampoco ha sido beneficiada por la ley de la que habla la publicidad del partido.

Directivos del MIRA admitieron que no hubo autorización para la publicación de la imagen de Consuelo Córdoba.

Al respecto, el gerente de la campaña del movimiento, Samir Bedoya, le ofreció disculpas a la mujer. La pieza comunicativa fue sacada del aire por dicha razón.