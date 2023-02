Víctima de falsos policías en Mosquera cuenta cómo lo abordaron y amenazaron los delincuentes

Una cámara de seguridad captó cómo falsos policías abordaron, golpearon y obligaron subir a un carro gris a un comerciante en Mosquera, Cundinamarca, al que robaron y luego botaron en la vía. La víctima, que se recupera de las lesiones en casa, le contó a Noticias Caracol lo que padeció.

“Me abordó un man, me llamó, yo no sé ni cómo me dice el 'porquería', y yo volteé a mirar y enseguida me cayó otro y me dijeron que estaba detenido, que eran de la Sijín y que estaba detenido por no sé qué”, relató.

En las imágenes se ve cómo en segundos aparece otro hombre a pie y un vehículo de vidrios oscuros, del que desciende un tercer sujeto. Los falsos policías forcejearon con la víctima.

“Enseguida yo les dije que no, que llegara un carro de la Policía y que yo me les montaba a un carro de la Policía, pero que a ese carro yo no me les subía. Entonces me cogieron a las malas a meterme, les hice fuerza a no dejarme meter, hasta me les boté al piso y me les revolqué”, contó el comerciante de Mosquera.

Pero los sujetos “me agarraron y me pegaron unas patadas”, dijo.

La víctima afirmó que se agarró “del carro por debajo y me pegaron en el brazo, me hicieron soltar y me amenazaron que me iban a matar”.

Mientras el violento ataque ocurría, un joven en bicicleta se detuvo a menos de un metro y solo observó. Otras personas que caminan por la calle hicieron lo mismo, sin decir una sola palabra. Incluso, una mujer se detuvo y tomó varias fotografías.

El comerciante de Mosquera aseguró que los falsos policía lo amenazaron todo el tiempo que estuvo dentro del carro.

“Que me iban a quitar todo, no sé qué, si yo no tengo prácticamente nada, pues para unas cosas para coger por ahí, mantengo es negociando”, dijo.

Los falsos policías “me esculcaron, se me llevaron el celular, se me llevaron las llaves del carro, de la entrada de la casa”, agregó.

Los delincuentes, según el comerciante de Mosquera, recibieron una llamada en la que “les avisaron que se pusieran pilas, que los tenía rodeados la Policía, el Gaula, que soltaran a ese viejo hp y lo mataran”.

La víctima fue abandonada herida en la calle.

Las autoridades publicaron un cartel con las placas del carro gris, GKT350, señalando que quienes se movilizan en él “se están haciendo pasar por funcionarios de la Sijín y están cometiendo hurtos en el municipio” de Mosquera.

Piden a quien tenga información contactarse con el número 318 708 0320.

Según información oficial, ese vehículo se ha visto rondando por varios municipios de la sabana de Bogotá y al parecer habría sido utilizado para cometer delitos en la región.

