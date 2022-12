Víctima narró el horror de supuestos maltratos en centro de rehabilitación

No cesan las denuncias contra el centro para la rehabilitación de adicciones "Arca de restauración", que se supone brinda atención a farmacodependientes en algunos municipios de Cundinamarca como Madrid y Mosquera. (Más: Acusan de secuestro y maltrato a fundación para el tratamiento de adicciones).

Un joven que afirmó ser víctima de torturas declaró a Noticias Caracol: "Nos pegaban con tablas porque uno no hacía caso. A mí me amarraron, me cortaron con una cuchilla los brazos como castigo".

"Eran saunas toda la noche haciendo ejercicio con mucha gente. "Como castigos nos metían en unos pozos y nos dejaban ahí toda la noche. A l otro día salí uno congelado", agregó el denunciante.

Hasta el momento el líder de estos centros de tratamiento, Leonardo Báez, no se ha pronunciado sobre las denuncias.

La tía de otro joven, al parecer maltratado, declaró: "Mi sobrino lamentablemente lo llevamos. Salió con alto índice de desnutrición y tortura psicológica. Tanto así que él no puede convivir ni siquiera en el colegio" declaró la pariente. (El debate terapéutico: La ONU sugiere por primera vez la "despenalización" del consumo de drogas)