Víctimas de accidente de bus en Santander "venían buscando un mejor futuro", según sus familiares

A Bucaramanga, llegaron desde Venezuela varios familiares de las víctimas del accidente de bus en Santander registrado el pasado sábado, 22 de julio de 2023.

En la capital de Santander se encuentran varios familiares de las víctimas del bus accidentado en el municipio de El Playón. Una de estas personas es Consuelo Sanguino, quien llegó desde el país vecino y espera que le entreguen los cuerpos de sus seres queridos.

“Tantas personas esperando los cuerpos de las víctimas. Nos dicen que dos días, que hoy, que mañana y nos tienen así”, señaló Consuelo Sanguino.

Al drama de esta familia que perdió a dos de sus integrantes se suma que no tiene los recursos para trasladarlos a Venezuela.

Publicidad

“Estamos esperando, porque dicen que la empresa tiene que responder, pero no sabemos si la empresa ya se pronunció con la aseguradora, si en verdad se van a hacer responsables de todo esto. No sabemos qué va a pasar”, agregó Consuelo Sanguino.

Las familias de las víctimas exigen respuestas.

El grupo de migrantes involucrados en el siniestro partió desde Caja Seca, estado de Zulia, Venezuela, con rumbo a Cúcuta, después a Valledupar para llegar a Necoclí y de ahí buscar el sueño americano.

Publicidad

“Venían buscando un mejor futuro, luchando por sus sueños para poder ayudar a las familias. Se sabe que en Venezuela hay una crisis humanitaria y todos estamos intentando buscar en otras partes, encontrar un mejor futuro que Venezuela no nos puede brindar en estos momentos”, manifestó Leidy Guerrero, amiga de una de las víctimas.

Algunos de los sobrevivientes aseguran que no continuarán con esta travesía.

“Yo me regreso, ya esto es una señal de que Dios tiene otro propósito para nosotros, porque me dejó con vida y gracias a él voy a hacer las cosas bien y voy a buscar cambiar de mi vida”, declaró el sobreviviente Gilbert Lugo.

Por otro lado, el sobreviviente Jhonklevi García asegura que no abandonará el país.

Publicidad

“No, yo no me voy a devolver a Venezuela porque tengo familia en Medellín y me voy para Medellín”, anotó.

En el Hospital Universitario de Santander permanecen 20 de los 32 heridos, dos de ellos se encuentran en UCI por la gravedad de sus lesiones.

Y es que, según las investigaciones, varios de los migrantes que viajaban en el bus que se accidentó, iban hacia Necoclí, Antioquia.

Publicidad

El investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, explicó la crítica y urgente situación que se vive con la migración de esta población.

“Lamentablemente en este momento no hay una serie de políticas que se deben asumir en el tema migratorio. Es quizá uno de los temas en los que estamos retrocediendo. Recordemos que hoy la migración venezolana llega a los siete millones trescientos veinte mil personas que han salido de sus país en los últimos años y el 40% de ellos se encuentra en territorio colombiano”, expresó Rodríguez.