Víctimas de Bojayá y de genocidio de la UP retirarán archivos del Centro de Memoria Histórica

Dicen que lo hacen porque nombramiento del nuevo director, Rubén Darío Acevedo, no les da garantías. El funcionario pide que no se le prejuzgue.

Entre las víctimas de Bojayá no fue bien recibida la decisión del presidente Iván Duque de nombrar definitivamente a Rubén Darío Acevedo al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Leyner Palacios, víctima de la masacre, dice que Acevedo no es garantía por sus afirmaciones negando el conflicto y que por eso tomaron la decisión.

“Nos toca ya en este momento, ya incluso de manera oficial, solicitarle al Centro Nacional de Memoria que nos entregue toda la información. Nosotros con anterioridad a esto ya le habíamos enviado al señor presidente cuatro cartas”, señaló Palacios.

La Unión Patriótica tampoco comparte el nombramiento.

“No confiamos en él, por eso vamos a retirar. No merece ningún grado de confianza de parte de los militantes de la Unión Patriótica”, señaló la senadora Aída Avella.

Frente a estos anuncios, el Centro de Memoria Histórica aseguró que las victimas tendrán garantías y que es poco probable retirar los documentos entregados.

“Eso es ilegal porque están bajo la custodia de una institución oficial. Que no prejuzguen. Conozco mis deberes y funciones en ley”, indicó Bayona.

Según cifras del CNMH a diciembre de 2018 se reportaron 381.545 unidades documentales en la entidad.

