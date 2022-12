Víctimas de caso Estraval esperan que otros responsables también vayan a la cárcel

La justicia ya dictó las dos primeras sentencias contra Rosalba Fonseca y José Iván Castiblanco. Estafados también esperan que sean devueltos los dineros.

Las víctimas de Estraval, protagonista del mayor fraude en el mercado de los préstamos con libranzas, salieron de un largo silencio.

“Desafortunadamente nosotros lo que vemos es que se puede condenar a unas personas, no son verdaderamente los responsables los condenados, como siempre pasa en Colombia”, dice Myriam Garzón.

Lo hicieron movidos por la primera sentencia conocida sobre uno de los más sonados descalabros financieros.

"Lo importante es que a los ahorradores les den una buena señal, de confianza, de que los dineros retornen a las personas que fueron afectadas", añadió Luis Eduardo Ramírez, otra víctima.

La sentencia envía durante 8 años y 3 meses a prisión a Rosalba Fonseca de Melo y a José Iván Castiblanco. El fallo reconoce el aporte de denuncias periodísticas que llevaron a la Fiscalía a investigar el tema:

"'Modelo de banca en la sombra' fue el nombre utilizado por la Fiscalía General de la Nación para sintetizar y describir, luego de denuncias de Caracol Televisión, el modelo de negocios recurrido por la empresa Estrategias en Valores Estraval para captar masivamente recursos del público sin autorización legal".

“Yo si no creo que Estraval haya sido un esquema de banca en la sombra. Primero, porque Estraval no fue una compañía que apareció en el mercado ayer. Segundo porque estaba trabajando con un producto debidamente reglamentado en el país”, dice Edith Cárdenas, afectada por la estafa.

En la sentencia queda en evidencia como fueron estafados más de 4.700 inversionistas.

"(…) la empresa vendió los mismos títulos valores dos y hasta tres veces, vendió carteras que ya habían sido canceladas o títulos de créditos inexistentes, recibiendo activos por cada una de las precitadas modalidades".

“Por ejemplo, sabemos que ellos han invertido en el exterior. ¿Y esos dineros dónde están?, deberían ser los que se trajeran en el país, como sí nos obligan a cualquiera que tenga un peso en el exterior a traerlo y mostrarlo", dice Miryam Garzón.

"Se sabe que los directivos sacaron 120 millones de dólares para el exterior y que hay que seguirle la pista", añade Luis Eduardo Ramírez.

La justicia aún no determina si hay otros responsables en este sonado caso.