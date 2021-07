Víctimas de falsos positivos cuentan su tragedia a la JEP: “Iba a negociar un trabajo y no volvió”

Magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP , escucharon este sábado a familiares de víctimas de falsos positivos en Casanare. Una de las personas que intervino en las audiencias fue la tía de José Albeiro Vargas, joven asesinado y presentado como baja en combate.

“Me dijo ‘voy a ir a cobrar una plata que me deben y a negociar un trabajo’… No lo volví a ver nunca más. Cuando supe, se había desaparecido”, afirmó, con la voz quebrada, Ana Celestina Vargas Niño.

Asimismo, la JEP evalúa la expedición de una orden de captura internacional contra un coronel retirado del Ejército Nacional que sería responsable de más de 30 homicidios cuando fue comandante del batallón La Popa. Estaría fuera del país y sería buscado por Interpol.

Y es que el capítulo de los falsos positivos comenzó a mostrar las primeras determinaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya son 26 miembros del Ejército imputados por cuenta de 247 personas asesinadas que fueron presentadas como miembros de grupos armados ilegales.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, señaló que las sanciones serán efectivas para los implicados en los falsos positivos en caso que no acepten responsabilidad y que no haya verdad.

“Si esta persona confiesa, si esta persona recapacita, si esa persona asume trabajos colectivos con las víctimas, pues esa es una sanción supremamente importante y si no reconoce, no aporta la verdad, en ese sentido podrá ser sancionada con una medida privativa de la libertad hasta de 20 años, pero tenemos que darle una oportunidad a Colombia de conocer toda la verdad”, sostuvo.

La JEP prepara nuevas determinaciones en los casos de los falsos positivos en Antioquia, Huila, Casanare y Meta.