Víctimas de falsos positivos encararon al general (r) Torres: “No está aquí por voluntad propia”

El general en retiro Henry Torres Escalante se convirtió en el oficial de más alto rango en aceptar su responsabilidad en casos de falsos positivos en Casanare . En total son 196 víctimas, de las cuales 138 fueron presentados como personas no identificadas, entre los 18 y los 25 años.



“De manera libre, voluntaria, consciente de mi posición y de las obligaciones que me eran exigibles como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que están contemplados en el Código Penal colombiano y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, un crimen de guerra de homicidio en el Estatuto de Roma”, indicó el mayor general (r) Henry Torres Escalante.

Según Torres Escalante, el sentimiento de los familiares de los jóvenes desaparecidos lo llevó a reconocer hechos que muchas veces negó: “Su dolor, sus exigencias me llevaron a enfrentar la verdad que muchas veces había negado y reconocer el daño causado a ustedes, madres, esposas, hijos y hermanos de las personas que fueron asesinadas y que fueron reportados como muertos en combate y presentados como guerrilleros, delincuentes o terroristas”.

El general habló que sus actos vergonzosos también se cometieron por presión de sus superiores, entre ellos mencionó al general en retiro Mario Montoya.

“Las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya, de la Cuarta división; señor general Guillermo Quiñónez; y del mío, como comandante de la Brigada 16. Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada, motivados por cumplir con mis demandas y las de sus superiores directos para sobresalir en la institución, como lo ha manifestado algunos de ellos, nos llevaron y nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa”, afirmó.

Reacciones de las víctimas de falsos positivos

Las víctimas presentes en la audiencia reaccionaron ante la cruda confesión. Una de las que tomó la palabra fue Yohana Torres, cuyo padre y hermano fueron asesinados en el año 2007.

Así lo encaró: “Por justicia ordinaria usted no tuvo otra salida que acogerse a la JEP, usted aquí no está por voluntad propia, usted está porque fue la única salida que tuvo. Me siento realmente ofendida de que usted se pare ahí a decir que usted no dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano”.

Otras víctimas, entre lágrimas, le exigieron verdad:

- “Mire esta foto bien, ¿por qué me pide perdón? ¿Tiene conocimiento de ese hecho?”

General (r) Henry Torres: “Manifesté dentro de lo que expresé ahorita que el hecho de que no hubiera estado al tanto del planeamiento ni la ejecución de los asesinatos no evade mi responsabilidad, por el contrario, es una de las partes por las cuales asumo la máxima responsabilidad”

- “¿Por qué dio la orden?,¿por qué tenía que ser mi padre?, ¿por qué él? ¿Por qué dijo que él era un bandido? Él no es ningún bandido, más bandido eres tú”

General (r) Henry Torres: “sí, señora”

Por solicitud de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Óscar Parra y Catalina Díaz, esta audiencia se extenderá hasta este miércoles 20 de septiembre, teniendo en cuenta que varios de los militares han revelado nuevos hechos que son de importancia para este caso de los denominados falsos positivos.