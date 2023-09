Víctimas de falsos positivos le exigen respeto a Uribe: "Nuestros familiares no fueron guerrilleros"

En un video de seis minutos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de los militares que ante la JEP admitieron haber asesinado a personas inocentes para hacerlas pasar como integrantes de grupos armados ilegales.



“Muchos de los responsables de falsos positivos fueron a la cárcel y, cuando nunca reconocieron el delito, ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos”, manifestó el exmandatario colombiano.

Uribe recalcó que siempre actuó bajo la premisa de la ley y la Constitución, que no aceptaba la mediocridad, pero tampoco a quienes usaban deshonrosamente el uniforme para presentar resultados falsos.

"En octubre de 2008 desvinculé 27 altos oficiales tan pronto como me informaron del Ministerio de Defensa que estarían comprometidos en responsabilidades administrativas", indicó el expresidente.

Frente a estas palabras, el presidente Gustavo Petro manifestó que “ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de 6.402 jóvenes asesinados por funcionarios de otros gobiernos”.



“No hemos sido sancionados mundialmente solo porque la justicia transicional ha actuado, la misma que se quería derogar y silenciar”, agregó Petro en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

Publicidad

Resaltó el hecho de que “por primera vez un general de la República confiesa que se cometieron crímenes de lesa humanidad en pasados gobiernos, asesinando sistemáticamente miles de jóvenes inocentes”.

Hoy, las familias de quienes fueron víctimas de falsos positivos exigen al expresidente Uribe no solo respeto, sino que además no pisotee la memoria de sus familiares.

"Nuestros familiares no fueron guerrilleros, no fueron paramilitares, no fueron combatientes, nuestros familiares eran campesinos, eran personas con discapacidad porque así lo fue mi hermano Roger Hernández, una persona que estudiaba en la nocturna, una persona que no hacía mal a nadie, su único defecto era tal vez ser una persona libre", reclamó William Acero, familiar víctima de falsos positivos.



Por otro lado, afirman que fue un error creer en el expresidente Uribe. "El único pecado que cometimos los casanareños fue haber respaldado las políticas de seguridad democrática en ese marco, se crearon unos perversos incentivos", agregó Jacobo Rivera, familiar víctima de falsos positivos.

Publicidad

Las víctimas les piden a los militares que no cesen en revelar la verdad sobre estos crímenes que acabaron con la vida de sus familiares.