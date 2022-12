Víctimas de la masacre La Chinita buscan que las Farc pidan perdón público

Con una misa en homenaje a las víctimas, los habitantes de Apartadó conmemoraron los 22 años de la masacre de La Chinita y aunque muchos de ellos ya perdonaron a sus victimarios, aún no olvidan lo sucedido.

“En mi mente solo recuerdo un poco de personas tiradas en el suelo y una llamarada de candela entré la que vi a mi hijo. Lo llamé y me respondió. Pensé que no se me iba a morir y en el momento cuando llegamos al hospital murió", cuenta Silvia Berrocal, víctima de la masacre..

Miembros de grupos armados ilegales llegaron al barrio de invasión La Chinita, a la una de la madrugada, interrumpieron una reunión organizada para recoger fondos, para los más necesitados y allí empezaron los disparos.

"Entonces le supliqué a ellos de que no lo fueran a asesinar, que porque era mi esposo, era el padre de mis hijos, pero ellos no hicieron caso a mis súplicas”, dice Luz Marina Mosquera, otra de las víctimas.

"#LaChinita es el primer proceso de reparación colectiva urbano. Son pioneros. Todo el reconocimiento y toda la admiración": @PaulaGaviriaB — Unidad Víctimas (@UnidadVictimas) January 23, 2016

Hoy, las víctimas que señalan a las Farc como responsables, piden que se pronuncien, desde La Habana, Cuba.

“Y qué queremos nosotros, que ellos le pidan perdón a las víctimas, porque se lo merecen.No es por una imposición, es que deben pedirle perdón a las víctimas", asevera Ciro Abadía, presidente de la Asociación de víctimas de Antioquia.

La Unidad de Víctimas asegura que el estado está adelantando los procesos de reparación.

"Tenemos 300 procesos de reparación colectiva, más de cinco millones de personas, están beneficiándose de este proceso”, aseveró Paula Gaviria, directora nacional de la Unidad de Víctimas.

Hace 22 años el dolor de la guerra llegó a #LaChinita, hoy el color de la paz da esperanza a esta comunidad. pic.twitter.com/NZNS4akbkd — Paula Gaviria (@PaulaGaviriaB) January 23, 2016

Por esta masacre 600 víctimas han sido reparadas de manera individual y avanza el proceso de reparación colectiva. Reparación colectiva, La Chinita, Urabá, Antioquia