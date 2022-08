Víctimas de secuestro de las FARC hicieron fuerte reclamo a procuradora delegada ante la JEP

Este miércoles arrancaron en la JEP las audiencias en las que las víctimas de los secuestros de las FARC harán sus observaciones a las versiones que han entregado los exguerrilleros del secretariado sobre este crimen. En la primera hubo duros cuestionamientos.

“Yo quería hacer una pregunta, simplemente. ¿Cuáles son las funciones de la procuradora delegada Ligia María Vargas aquí ante la JEP? Y se lo digo puntualmente, y miembros de esta sala, después de los hechos vistos por parte de nosotros las víctimas el día viernes; creo que sentimos una bofetada no solo las víctimas sino creo que todos los miles de colombianos que le hemos apostado de la paz y a la JEP”, señaló Ramiro Charry, víctima de secuestro.

Sus afirmaciones se dan luego de la divulgación de un fragmento de una audiencia ante la JEP en que los exguerrilleros del bloque occidental de las FARC dieron su versión sobre los secuestros.

En el video, se evidencia un choque entre Sigifredo López, secuestrado con los 11 diputados del Valle, y la magistratura. Las víctimas reprocharon que le pidieran a López guardar silencio en esta audiencia.

“Doctora Ligia, lo del viernes fue una ofensa. Usted no se imagina lo que sentimos las víctimas con los hechos ocurridos. Eso fue lo que vimos el viernes, yo no puedo decir nada diferente sino lo que hemos visto por los medios, y le digo doctora que no me siento conforme con su presencia acá”, añadió Charry.

Al paso salió la magistrada Julieta Lemaitre, quien aseguró que no se podía descontextualizar lo ocurrido el viernes y que lo único que se quería era evitar una mayor afectación psicológica para la víctima, en este caso, Sigifredo López.

“Lo que no se transmitió, por qué no se filtró, es que era evidente para los que estábamos mirando, sin ser psicólogos, que había una afectación. Entonces lo que le pidió la señora, la procuradora, y la razón por la cual yo pedí un receso, es que había una afectación, era evidente”, indicó la magistrada Julieta Lemaitre .

La magistrada explicó por qué, a su juicio, se interrumpió la intervención de López en dicha audiencia.

“Yo fui testigo de que el señor Sigifredo no entendió ese comentario y él lo comprendió como un ataque personal y como que se le estaba quitando la voz a él al pedirle que hablara su abogado y no él. Y entiendo que ese es el reclamo que él tiene con todo el proceso y con todo el sistema”, agregó Lemaitre.

Aunque las víctimas señalan que creen en el sistema de justicia transicional, consideran que necesitan mayores garantías por parte de la JEP hacia las víctimas de secuestros, especialmente en lo que tiene que ver con el equilibrio del proceso.