Víctimas del asbesto hacen llamado al Congreso ante posibilidad de que se hunda proyecto nuevamente

En cinco oportunidades el legislativo ha hundido la iniciativa. Mientras tanto, en este año, seis personas han fallecido por culpa de esta fibra mortal.

Hasta 300 vidas de colombianos se pierden anualmente por el uso industrial del asbesto.

Sus familiares han denunciado por cuatro años y medio y Noticias Caracol ha contado el testimonio de su dolor. Hoy sus seres queridos no se encuentran, pero ellos están dando la lucha para que el nuevo Senado, por fin y para siempre, prohíba el uso de esta fibra de asbesto en nuestro país.

La primera víctima visible al país fue el ingeniero Luis Alfonso Mayorga. Cecilia, su esposa, recuerda su caso.

“Hace 18 años mi suegro Rafael Alfonso Mayorga, después de trabajar 10 años con Eternit, padece un mesotelioma que le cuesta la vida y hace 4 años y medio mi esposo Luis Alfonso Mayorga fallece por un mesotelioma”, indicó la mujer.

Amelia asegura que perdió a su esposo el periodista Edgar Sosa cuando se contaminó transportando escombros de la fábrica para rellenar la cancha de fútbol en Sibaté.

La hermana del periodista, Mireya, falleció en pasado 5 de abril como consecuencia de un mesotelioma por la exposición al asbesto en su infancia.

Una de las últimas víctimas fue Benjamín Avelino, quien pidió ser entrevistado por Noticias Caracol pero el aire no le alcanzó.

“Mi padre sufrió dos años desde el momento en que fue diagnosticado con mesotelioma epitelial”, dice su hijo Richard.

Numael si alcanzó a la cita y dejó su último deseo, hoy su hija Helen lo representa.

“Necesitamos esta ley no solamente por los que ya partieron sino por quienes viene en camino y por quienes están creciendo”, dice ella.

Daniel Pineda, esposo de Ana Cecilia Niño, nombre que lleva el proyecto de ley, no desfallece en su campaña mediática.

“Enviamos un mensaje no solo al Congreso sino a todas las empresas que siguen usando el asbesto para que dejen de utilizarlo y protejan la vida de los que vienen después de nosotros

En la comisión séptima se dio el primer triunfo del proyecto de ley, al cierre del año pasado.

La senadora Nadia Blel asumió la última defensa del proyecto después de cinco hundimientos. Hoy cuenta con un respaldo amplio de la sociedad civil.

“Es la vida de los colombianos la que está en juego, inocentes que se han enfrentado al asbesto en diferentes condiciones”, dice la senadora.