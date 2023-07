Víctimas rechazan nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz: “Es un insulto”

Luego del anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre designar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz , víctimas del conflicto armado y líderes en las regiones reaccionaron.

Aseguran que este exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia no puede ser considerado gestor de paz cuando es acusado de masacres en las que fueron asesinadas más de 750 personas.

“Es un insulto para mí con lo que él está haciendo, yo no me veo representada de este señor como gestor de paz, teniendo en cuenta que yo soy víctima de desaparición forzada, de secuestro, violencia sexual, tortura, tanto física como psicológicamente de cuando me tenían secuestrada y fue por Mancuso o los trabajadores de Mancuso. Entonces, yo no veo que Petro haya buscado la decisión de poner a este señor que sea un gestor de paz”, manifestó Cleiner Almanza, víctima del conflicto armado en Colombia.

Por su parte, Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación en Antioquia, señaló que Salvatore Mancuso “es una persona que ha causado muchísimo dolor a las víctimas”.

“Y no alcanzamos a interpretar cuál es la estrategia que tendría en este momento el Gobierno para incorporarlo dentro de su estrategia de negociación. Quedamos con mucha inquietud e incertidumbre haciendo seguimiento a esta nueva decisión”, puntualizó.

Reacciones desde el Congreso y otros sectores

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, que hace parte del Pacto Histórico, expresó su punto de vista sobre el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz.

“Si esta decisión del presidente significa que el señor Salvatore Mancuso va a contribuir decididamente a la paz, a la paz total, a reparar a todas las víctimas del accionar de los grupos paramilitares y también a entregar toda la verdad sobre ese accionar, pues es una decisión positiva, a la cual le damos bienvenida y que esperamos, repito, se plasme en hechos”, dijo.

Entretanto, Camilo González Posso, analista y exministro, indicó que esta designación simplemente representa una función de acercamientos para lograr la paz total.

"El presidente de la República, mediante una resolución que está por ver, encomienda a Mancuso, en este caso, desarrollar algunas actividades para buscar hacer diálogos socio-jurídicos o diálogos de paz, como se trata probablemente de la AGC y organizaciones similares, es una función de acercamientos socio-jurídicos", apuntó González Posso.

El papel de gestor de paz es básicamente una figura a través de la cual Salvatore Mancuso podrá actuar de facilitador o intermediador entre organizaciones criminales y el Gobierno nacional, con el propósito bien sea de lograr la disminución de personas que hagan parte de estas estructuras o incluso el sometimiento de las mismas.