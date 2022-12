Víctor Maldonado, capturado en España

La defensa de Víctor Maldonado, en cabeza del abogado Iván Cancino, asegura que el accionista de Interbolsa goza de doble nacionalidad y que recurrirá a esa condición, así como a la Comisión Europea y alComité Interamericano de Derechos Humanos, para evitar que España lo entregue a las autoridades colombianas.

Cacino confirmó que Maldonado fue detenido en su residencia en España.

El pasado 4 de marzo, la Fiscalía había solicitado a Interpol la expedición de la circular roja contra el máximo accionista del Fondo Premium.

Maldonado es investigado por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva de dinero y no reintegro del dinero captado, en el caso de Interbolsa.

La solicitud de la Fiscalía se dio luego de que Maldonado no asistió a la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento justificándose en que no tenía las garantías suficientes.

El empresario se encontraba en primera instancia en Estados Unidos y luego se supo que viajó a España.

En noviembre de 2013, Fiscalía pidió a la juez 64 de Control de Garantías cárcel para Rodrigo Jaramillo, Javier Villadiego, Jorge Mauricio Infante, María Eugenia Jaramillo, Claudia Jaramillo, Alessandro Corridori y Carlos Arturo Neira.