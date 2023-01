Vida de bebé de un año pende de un hilo por culpa del cierre de la vía al Llano

Necesita ser trasladado, urgentemente, de Villavicencio a Bogotá. Ni siquiera pueden enviarlo por la vía alterna, pues médicos dicen que no soportaría el viaje.

Nicolás tiene tan solo un año y ya padece, en carne propia, las desgracias de Colombia.

Hace unas semanas lo llevaron a la capital del Meta para pasar unas vacaciones con su mamá. Sin embargo, estando allí, enfermó gravemente. Según los especialistas, desarrolló una encefalitis.

Su mamá, angustiada, lo ingresó al Hospital Departamental de Villavicencio. Pero en ese lugar, afirman sus familiares, empezó a adquirir no una sino varias bacterias que empeoraron su condición.

Los médicos ordenaron entonces someterlo a un examen, que solo es posible hacerlo en Bogotá. No obstante, debido al cierre de la vía al Llano, la Nueva EPS dice que no ha podido efectuar el traslado a la capital del país.

Hay una opción, sostienen, y es enviarlo en ambulancia a través de la vía alterna. Pero ese viaje puede durar hasta 14 horas, tiempo que el pequeño no soportaría debido a su delicado estado de salud.

Los familiares de Nicolás ruegan la intervención del Gobierno Nacional para que, de alguna manera, quizás por medio de un vuelo, el niño sea remitido a un hospital de alta complejidad en Bogotá y así le puedan realizar el examen y prestarle la ayuda que necesita.

“Cada día vemos que el niño decae más. Está aislado y su estado es muy crítico”, advierte Lady Garnica, abuela del menor.

Vea más sobre la crisis en la vía al Llano:

Embarazada dio a luz en un bus cuando intentaba ir de Bogotá a Villavicencio Por cierre de vía al Llano, solicitan declarar estado de emergencia en siete departamentos