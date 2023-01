Video de disidencias de las FARC ‘patrullando’ en Policarpa, Nariño: ¿qué dicen autoridades?

Un video dejó en evidencia la presencia de un grupo de las disidencias de las FARC haciendo ‘patrullaje’ en un corregimiento de la población de Policarpa, en Nariño. Los sujetos fueron grabados al parecer por policías del corregimiento Madrigal.



En las imágenes se ve que, mientras algunos hombres fuertemente armados permanecen frente a lo que parece ser la estación de Policía, otros caminan tranquilamente por las calles del sitio, luego de haber dado una orden, según lo cuenta Adolfo López, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Madrigal.

“Entran los guerrilleros al corregimiento de Madrigal y me informan que vaya a decirle a la Policía que van a ser presencia en el corregimiento y que se van a estar aquí, que no van a hacer absolutamente nada, no van a agredir absolutamente a nada ni a nadie”, indicó López.

Mientras tanto, los policías se mantuvieron encerrados en la estación.

“¿Por qué la Policía no actúa? En estos municipios se debe fortalecer la institucionalidad. Uno de los acuerdos de paz del Gobierno era crear unas estaciones de policías en los lugares que antes eran ocupados por grupos al margen de la ley y esto no se dio, fue un punto que no se cumplió”, cuestionó Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa, Nariño.



En esta ocasión estuvieron durante tres horas; los policías no salieron de la estación, no sé por qué y no sé qué dirán los policías frente a eso, tocaría preguntarles directamente a ellos. Adolfo López, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Madrigal

Al buscar respuesta por parte de la institución en la zona, fuera de cámaras aseguraron que los uniformados acataron una orden de no agresión dada desde la Dirección Central de la Policía en Bogotá.

Noticias Caracol también buscó respuesta del director de la Policía sobre este hecho, pero hasta el momento no ha querido pronunciarse. Por ahora, los que sí se pronunciaron fueron el alcalde y secretario de Gobierno de Nariño.



“Lo que se nos informó es que tanto Policía como Ejército siguieron los protocolos establecidos en el decreto 2656 de 2022. Con esto lo que nosotros hacemos es un seguimiento a esta situación, que lamentamos profundamente porque genera zozobra en la ciudadanía, y pedimos un acompañamiento del Gobierno nacional”, indicó Andrés Zúñiga, secretario de Gobierno de Nariño.

El mismo llamado lo hacen los habitantes de la zona. “Pedimos al Gobierno nacional que, con el cese al fuego bilateral que ha anunciado el presidente de la República, sean las reglas claras y que se le explique a la comunidad cómo será manejada esta situación”, pidió la exalcaldesa Cabrera.

Asimismo, la exfuncionaria agregó que mientras hay claridad en este tema, las disidencias de las FARC fuertemente armadas se pasean por este y otros corregimientos de Nariño intimidando a la población civil, cerrando establecimientos comerciales y hasta cobrando impuestos.