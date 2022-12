Video de Zuluaga es muy grave para las Fuerzas Militares: Santos

El primer mandatario se refirió este lunes al video en el que supuestamente se observa a Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, con el detenido hacker Andrés Sepúlveda.

Santos sostuvo que lo dicho por el abogado del candidato uribista, Jaime Granados, es la de un típico abogado defendiendo a un culpable. “Él estaba tratando de salirse por donde fuera para defender a su cliente”, recalcó.

“El país exige que no les sigan diciendo mentiras. Esperamos que la justicia se pronuncie frente a ese video. Quedé espeluznado cuando las filtraciones que estaban haciendo y Óscar Iván Zuluaga tranquilo, frío, recibiendo esa información”, manifestó.

Con respecto a su campaña, Santos afirmó que él no tiene de qué arrepentirse y que de su parte no pueden decir que hay campaña sucia. “Cuando se atacan a los adversarios con mentiras eso es guerra sucia. Pero hay otra línea que está entre la guerra sucia y los delitos, y es que aquí ya estamos entrando en esa tercera esfera que es una campaña delincuencial. Nadie puede señalar que en nuestra campaña hay guerra sucia, yo estoy buscando la paz”, dijo.

Sobre la fotografía que circula en redes sociales en donde se le ve con Sepúlveda, aseguró que la imagen puede ser cierta y que se reunieron cuando el hacker trabaja para Álvaro Uribe.

