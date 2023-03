Video: imprudencia de motociclista y de peatona casi causa una tragedia en Ibagué

Cámaras de seguridad de Ibagué captaron el momento en que la imprudencia de una conductora de motocicleta y la madre de dos menores casi causa una tragedia.

En las imágenes se ve cómo la motocicleta avanza por una ciclorruta, por la cual está prohibido que circulen estos vehículos, a toda velocidad. Al mismo tiempo se observa a una mujer con un niño en brazos y una menor de edad que quieren cruzar la calle, por la mitad y no por el paso semafórico de la esquina.

A pesar de que es obvio que la motocicleta avanza por la ciclorruta, la mujer decide cruzar la calle con toda tranquilidad.

Es evidente en las imágenes que ni la conductora de la motocicleta hace ningún esfuerzo por parar ni la madre con los menores espera a que el vehículo pase.

Publicidad

Es en ese momento cuando la motocicleta pasa por el lado de la mujer a rápida velocidad y se la lleva por delante. La madre, que carga al niño, hace un gran esfuerzo por no caer al piso y proteger al bebé, para ello se apoya en la otra menor.

Mientras tanto, la conductora termina estrellándose contra un bus primero y luego contra el piso.

Tras el shock inicial, la mujer que lleva al niño en sus brazos reacciona y se le ve reclamándole a la conductora. La menor que la acompaña sufrió algún tipo de lesión en la rodilla, pues observa que se queja.

Publicidad

Incluso, el conductor del bus contra el que se estrella se baja a mirar qué ha sucedido.

El video finaliza con la mujer que carga al niño increpando a la otra.

¿Cuáles son las sanciones por invadir una ciclorruta?

En Colombia, la multa por invadir una ciclorruta varía dependiendo de la infracción específica y la ubicación.

Por ejemplo, en Cali, la multa por esta infracción es de 15 salarios mínimos legales mensuales, que es de aproximadamente $500.000, sin incluir el costo de la inmovilización del vehículo.

Publicidad

En otras ciudades, como Bogotá, la multa por invadir un ciclovía puede ser de hasta $344.700 por diversas infracciones, como desobedecer a las autoridades de tránsito o bloquear intersecciones. La multa específica por esta infracción también puede depender del tipo de vehículo y de la gravedad de la infracción.

Sin embargo, hay que señalar que la madre también cometió una imprudencia al no cruzar por los lugares destinados para ello.

En Colombia, los peatones que violen las normas de tránsito pueden ser sancionados con una multa de un salario mínimo legal diario vigente, además de otras acciones civiles, penales y policiales que se deriven de su conducta.

Publicidad

Algunas de las prohibiciones para los peatones incluyen no utilizar los puentes peatonales, transitar por la mitad de la vía en lugar de utilizar el andén, no atender las señales de tránsito, invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, transitar en patines, monopatines, patinetas o similares, llevar sin las medidas de seguridad necesarias, cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril, y colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido.

La multa por no respetar la cebra peatonal es de 30 SMDLV (salario mínimo diario legal vigente).