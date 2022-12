Video muestra a presuntos implicados en desaparición de político de El Cerrito

Un video de seguridad de un parqueadero en el norte de Cali, muestra a un hombre que según los investigadores, llegó con la intención de recoger la camioneta en la que fue visto por última vez el aspirante al Concejo del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, Javier Serrano Copete, desaparecido desde el pasado sábado 11 de julio.

El hombre del video se ve vestido con jeans, camiseta blanca y gorra, este llegó el domingo pasado hacia las 3:30 de la tarde al parqueadero, llama al encargado del parqueadero, pero cuando este le dice que espere unos minutos mientras hace una llamada, huye del lugar.

Las autoridades cuentan también con dos fotos de los sujetos que habrían dejado el vehículo en el sitio el mismo día en que se registró la desaparición de Serrano Copete, se encuentran trabajando en su identificación.

Los seres queridos del aspirante denunciaron su desaparición ante la Fiscalía. Dicen que Serrano de 35 años, salió en un vehículo de la campaña a organizar una supuesta reunión política. "Desde ese momento no volvimos a saber nada de él, lo que único que se sabe es que la camioneta fue encontrada en horas de la noche en Cali en un parqueadero", dijo Yovany Serrano, familiar del desaparecido.

El vehículo fue recuperado por las autoridades y el Gaula de la Policía asumió la investigación. "Estamos siguiendo el rastro de todos sus movimientos, para esclarecer la situación. Hasta el momento no ha aparecido, la familia no nos ha reportado que se haya comunicado", manifestó el coronel Javier Martín, comandante encargado de la Policía del Valle del Cauca.

Cinco días después de la desaparición de Serrano Copete, no se han recibido llamadas con exigencias económicas y se desconoce el paradero del político.