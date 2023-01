Video muestra cómo carro bomba recorrió la general Santander, al parecer, sin mayores problemas

La camioneta no entró violentamente, como dijeron algunas autoridades. La puerta llevaba tres meses dañada. Ataque iría contra el casino.

Investigadores también analizan si la moto que siguió al carro durante varias cuadras antes de entrar a la escuela de cadetes iba a recoger al autor del ataque tras la explosión.

Las imágenes muestran que la cámara de seguridad móvil giró justamente en el momento en que la camioneta, repleta de explosivos, había ingresado por la puerta auxiliar de la escuela general Santander el día del atentado que dejó 21 muertos.

La imagen revela que la puerta de ese acceso a la escuela estaba abierta y vigilada por varios uniformados porque, según investigadores, una de las hojas estaba dañada y en proceso de reparación.

El daño, dicen los analistas, fue estudiado por los milicianos del ELN que realizaron la inteligencia y que aprovecharon esa falla en la seguridad para ingresar el carro bomba hacia las 9:30 de la mañana.

La imagen contradice lo que inicialmente afirmaron algunas autoridades a los medios de comunicación en el sentido de que el carro había entrado a la fuerza y a toda velocidad.

Además, en el video también se observa que el terrorista pasa con su vehículo justo por el lugar donde, a lado y lado de la calle, permanecían al menos 100 oficiales, suboficiales y civiles. Uno de los grupos estaba marchando.

En la búsqueda de uno de los principales casinos de la escuela por parte del conductor, que según los investigadores era el objetivo del ataque terrorista, el guerrillero sobrepasa el cruce y llega al otro extremo de la escuela, donde hay otra portería. En ese momento se encuentra de frente con un uniformado que le exige identificarse. La reacción de terrorista fue dar reversa y buscar otra calle, como se ve en otro video obtenido por Noticias Caracol. Es ahí donde explota el carro bomba.

Al lugar cien de los mejores investigadores judiciales y de inteligencia de la Fiscalía y la Policía.

Detallaron los investigadores que los fiscales más expertos lideraron grupos de búsqueda, que se dividieron el lugar en cinco cuadrantes, incluidos los techos, para encontrar principalmente pistas del autor del atentado. Todo esto ocurría mientras grupos de criminalística y socorro evacuaban heridos.

Luego de casi una hora de búsqueda, uno de esos grupos que revisaban los tejados encontró parte de una mano incinerada, que para uno de los expertos no tenían apariencia de ser de un estudiante. De inmediato llevaron esos tejidos a los laboratorios para realizar el proceso de ADN.

Aseguran, además, que el grupo de automotores de la Policía encontró entre los restos del carro bomba el número de serie del motor. El serial fue consultado en la base de datos del Estado, que arrojó la hoja de vida del vehículo y el último propietario.

La identidad y la fotografía fue corroborada por el único policía que pudo ver el rostro del terrorista antes de empezar a dar reversa y hacerlo explotar. Y así, aseguran los investigadores, establecieron que el autor del atentado terrorista y quien murió en ese hecho fue José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, un experimentado explosivista del ELN que, aunque no aparecía en la base de datos de inteligencia de la Policía, sí estaba siendo buscado por las Fuerzas Militares en el oriente del país. El ADN dio positivo para esa misma identidad.

Una llamada de un ciudadano sumo más pistas a la investigación. Aseguraron que el señor Aldemar Rojas había salido de una bodega del sur de la ciudad en la mañana del jueves 17, día del atentado. Fiscales y policías llegaron a la zona y encontraran la bodega donde presuntamente armaron la bomba.

En la mira de las autoridades está una pareja de motociclistas, a quienes señalan de ser cómplices del terrorista, pues se ven en varias cámaras de seguridad escoltando el carro bomba.

Para los investigadores del caso, la moto tendría la misión de recoger a Aldemar Rojas en la misma puerta de ingreso luego de que el terrorista ubicara el carro bomba en el casino de la escuela, se bajara, caminara varios metros y con un control remoto activara la bomba.

Resaltan los investigadores que las cámaras móviles de seguridad no muestran el momento de la explosión y que aún no tienen claro si el mismo terrorista activó el carro bomba, o se lo activaron desde la distancia.

Estos detalles conforman el informe de inteligencia que se ha convertido en la base para que fiscales y policías puedan identificar a los demás responsables. Las labores de análisis cumplen casi 70 horas.

